Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftası bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla resmen başlıyor. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Corona virüsü önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak Fenerbahçe Kayserispor karşılaşmasının detayları belli oldu. İşte Fenerbahçe Kayserispor maçından bilgiler…

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’in 27. hafta açılış maçında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Atilla Karaoğlan’ın düdük çalacağı karşılaşma 12 Haziran Cuma akşamı saat 21.00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak.

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman; göreve yeni getirilen Tahir Karapınar, Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde saat 19.00´da ısınma ve kuvvet antrenmanıyla başladı.