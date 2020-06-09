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Sözcü

Beşiktaş taktik ve şut çalıştı

Süper Lig'de Cumartesi günü Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını taktik maçı ve şut çalışarak sürdürdü.

15:28 -
Haberler Beşiktaş
Beşiktaş taktik ve şut çalıştı
Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
beşiktaş süper lig