Atatürk tribünde! Fenerbahçe o isimleri de unutmayacak

Corona virüs sonrası Süper Lig'deki ilk maçı olan Kayserispor mücadelesine sayılı gün kala Fenerbahçe, tarihi bir harekette bulunma kararı aldı. Yurt dışında, kulüplere maddi destek olunması adına başlatılan ‘karton taraftar' uygulamasını benimseyen Fenerbahçe, Kayseri sınavında bir dizi etkinlikte bulunacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün görseline tribünde yer verecek sarı-lacivertliler, sağlık çalışanlarını da unutmayacak.

İHSAN TEYZE-MÜMTAZ AMCA

Türkiye’nin kalbine dokunmak isteyen sarı-lacivertli kulüp, Atatürk'ün “Beni Türk hekimlerine emanet edin” sözünden yola çıkarak koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Murat Dilmener ve hemşire Dilek Akçabelen gibi sağlıkçıların kartonlarına da yer verecek. Unutulmaz taraftarlar da anılacak. Gezi Olayları sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın görseli tribünde olacak. Ayrıca kartonla da olsa İhsan Teyze ile Mümtaz Amca yeniden yan yana maç izleyecek.

LEFTER DE İZLEYECEK!

Fenerbahçe, ‘Fener Ol' projesi ile hayata geçirdiği hatıra formada imzalarına yer verdiği efsane futbolcularını da unutmayacak. Maraton tribününde Lefter, Can Bartu, Cihat Arman, Alex de Souza ve Tuncay Şanlı gibi nice unutulmaz futbolcunun kartonetleri bulunacak. Böylece ‘her zaman birlikteyiz' mesajı verilecek.