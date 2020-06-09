Ahmet Ağaoğlu: ‘İnanıyorum ki mutlu sona ulaşacağız’

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisine hedeflerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Corona virüs sonrası Haziran ayı ile birlikte ülke olarak `normalleşme´ sürecine girildiğini kaydeden Ağaoğlu, “Cumhurbaşkanlığımızın hazırladığı normalleşme planı ve Sağlık Bakanlığımızın öngördüğü önlemler çerçevesinde bu zor günleri adım adım geride bırakacağız. Genel kısıtlamaların kaldırılması, çalışma hayatı, sağlık hizmetleri, eğitim, ticaret, turizm, kültürel etkinlikler, spor ve ulaştırma gibi alanlara dair düzenlemeleri tedbir ve dikkati elden bırakmadan gerçekleştireceğiz. Bizim açımızdan normalleşme sürecinin en önemli adımlarından birisi şüphesiz ki Süper Lig´in yeniden başlaması olacak. Hedefimiz tıpkı sezonun başında olduğu gibi: Zirvedeki yerimizi maç maç, dakika dakika sağlamlaştırmak. İnanıyorum ki nihayetinde hepimizin arzu ettiği mutlu sona ulaşacağız” diye konuştu.