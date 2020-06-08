Yeni normal futbola dönüş

Pandemi sürecinde Süper Lig'e verilen aranın ardından 81 gün geçti ve takımlar bugünden itibaren yeniden maç haftasına giriyor. Tüm ülkedeki ‘Yeni Normal Hayat' futbolda da kendisini gösterecek ve cuma günü 27. hafta maçlarıyla start verilecek.

TFF'nin aldığı karara göre ilk aşamada maçlar seyircisiz oynanacak ve tüm statlarda hijyen had safhada tutulacak. 17 Mart'taki Göztepe-Çaykur Rize maçının ardından tüm ülke genelinde hiçbir futbol müsabakası oynanmamıştı.

BİTİŞ: 26 TEMMUZ

Lig tarihinde ilk defa takımlar maçlara bu kadar uzun süre ara verirken ‘Yeni Normal' hayatın futbola dönüşüyle şampiyonluk ve küme düşme mücadelesi yeniden tavan yapacak. Seyircilerin alınmayacağı maçlarda teknik heyet, hakemler ve futbolcuların nasıl bir motivasyon sağlayacağı merakla bekleniyor.

Yeni bir salgın süreci yaşanmazsa sezon 24-25-26 Temmuz'da oynanacak son hafta maçlarıyla tamamlanacak ve bir takım şampiyonluk kupasını kaldıracak.

DÜŞME KALKMADI

Süper Lig'de 7 kulüp düşmenin kalkması gerektiğini düşünüp TFF'ye başvurmuştu. Başkan Nihat Özdemir, bu kararı reddettiklerini açıklamıştı.

Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Konya, Malatya, Rizespor, Ankaragücü ve Kayserispor, taleplerinin reddedilmesiyle kıyasıya bir yarışa girecek.

Malatyaspor'da 5'i futbolcu, 6 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Daha sonra testleri negatife dönen bu isimler takıma geri döndü. Konyaspor'da Robert Mak, corona virüsü sürecinde ailesinin yanında olmak istediğini belirtip takımdan ayrıldı.

ÖNCE TEST SONRA MAÇ

Teknik direktörler hariç saha kenarındaki herkes maske takacak. Her maç öncesi stattaki kişilere Covid-19 testi uygulanacak.

Riva'da kampta bulunan hakemlerin stada giriş ve çıkış zamanlarında ayarlamalar yapıldı.

Takımlar oyunun en fazla 3 kez bölünmesi şartıyla 5 oyuncu değiştirebilecek.

YENİ TALİMATLARDA TAVİZ YOK

Sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları yeni futbol döneminde ön planda tutulacak. Stadyumlarda görevli kişilerin dışında kimse yer almayacak. Basın mensupları 30 dakika öncesinden kurallar çerçevesinde statlara alınacak.

Selamlaşma ve hakeme yakın mesafeden itirazlar yasaklandı.