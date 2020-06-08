Turan Kupası nedir? Turan Kupası’na kimler katılacak belli mi?

Türk devletleri arasındaki kulüplerde oyuncu ve teknik direktör alışverişi, bilgi paylaşımı ve birçok konuda etkileşimin yanı sıra ekonomik katkı hedefleyen Turan Kupası’nda 11 Türk devletinde takımların katılması bekleniyor.

Peki Turan Kupası nedir? Turan Kupası’na kimler katılacak?

TURAN KUPASI NEDİR? Ön hazırlık çalışmalarına başlanılan, birçok üniversiteden çok önemli profesörlerin organizasyonun planlamasında yer aldığı Turan Kupası'na 11 Türk devletinden birçok takımın katılması hedefleniyor. İçlerinde UEFA'nın organizasyonlarında yer alan Qarabağ, Neftçi, Karagandy, Aktobe ve UFA gibi birçok takımın bulunduğu Türk devletleri, bu kupayla birlikte kendilerine yeni bir ekonomik gelir oluşturacaklar.

Gelirin dışında Türk devletleri arasındaki kulüplerde oyuncu ve teknik direktör alışverişi, bilgi paylaşımı ve birçok konuda etkileşim de turnuvanın temel hedeflerinden biri olarak göze çarpıyor. Turan Kupası, rol model olarak Euroleague'i benimsiyor. Organizasyon için 12 akademisyen ve spor dünyasından tanınan birçok isim de destek veriyor. Planlama ve program yapıldıktan sonra tanıtımı yapılması planlanıyor.

TURAN KUPASI’NA HANGİ TAKIMLAR KATILACAK?

Turan Kupası'na 11 Türk devletinden birçok takımın katılması hedefleniyor ancak organizasyona katılacak ülkeler resmi olarak açıklanmadı.