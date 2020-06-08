Taekwondocular maskesi takarak antrenmanlarına başladı

Kontrollü sosyal hayata 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle geçilmesi ile birlikte sporcular, evlerinden sürdürdükleri antrenmanlarını salonda maske takarak sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yeniden başladı.

Erzurum Yakutiye Kapalı Spor Salonu’nda korona virüs nedeniyle iptal edilen antrenmanlar, sosyal mesafe, siperlik maske ve yakın temastan kaçınma kuralları ile start aldı.

Taekwondo antrenmanlarına başlayan öğrenciler, 18 yaş altında olduğu için haftada iki gün çarşamba ve cuma günleri kontrollü sokağa çıkma saatleri kapsamında 3 seans halinde gerçekleştiriliyor.

Zafer Kavcı: “Antrenmanlar kontrollü olarak başladı”

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Kapalı Spor Salonu Taekwondo Antrenörü Zafer Kavcı, antrenmanlarına başlamalarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “13 Mart 2020 tarihinde pandemi sürecinin başlamasıyla beraber salonlardaki antrenmanlar iptal edilmişti. 1 Haziran 2020 tarihinde açıklanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yarım kalan antrenmanlarımıza tekrar başladık. Antrenmanlar kontrollü olarak başladı. 1 Haziran 2020 tarihinde başlayan antrenmanlarımıza çocuklarımız 18 yaş altında olduğu için haftada iki gün çarşamba ve cuma günleri dışarı çıkabiliyorlar. Bizler de bu günlerde yalnızca lisanslı ve milli olan sporcuları antrenmanlara almaya başladık. Kontrollü süreç olduğu için biz de bu kontrollü sürece uyuyoruz. Sosyal mesafeye uyulma, salon temizliği ve hijyen kurallarını uyguluyoruz. Antrenmanlara gelen öğrencilerimize siper maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları uyguluyoruz. Öğrencilere kendi aralarında 2 metre mesafe kuralları uyguluyoruz. Öğrenciler antrenmanları duyunca büyük bir hevesle gelerek, kaldıkları yerden tekrar antrenmanlara başladılar” diye konuştu. Veliler, tribünden çocuklarını takip ederken, antrenmanlara gelen öğrenciler salona sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak girdi.