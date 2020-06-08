Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! (08.06.2020)

Corona virüsü pandemisi nedeniyle ara verilen Süper Lig’in başlamasına 5 gün kala iddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranları güncellendi. Trabzonspor’un 2.65’lik oranı değişmedi ve favori olmayı sürdürdü. Galatasaray ve Başakşehir’in oranları ise 2.90’dan 3.00’e çıkarıldı.
Süper Lig’in 4. sırasında bulunan Sivasspor’un oranı ise 13.00’ten 12.00’ye düştü. Beşiktaş’ın 35.00, Fenerbahçe’nin 150.00 olan oranları değişmedi. Alanyaspor’un oranı ise 150.00’den 200.00’e yükseltildi. Oran verilen son takım ise 5000.00 ile Göztepe oldu.
İşte şampiyonluk oranları:
2.65 Trabzonspor
3.00 Başakşehir
3.00 Galatasaray
12.00 Sivasspor
35.00 Beşiktaş
150.00 Fenerbahçe
200.00 Alanyaspor
5000.00 Göztepe
‘Sezonu ilk 2’de bitirir’ bahsinin de yeni oranları belli oldu. İşte oranlar…
1.35 Trabzonspor
1.45 Galatasaray
1.45 Başakşehir
18.00 Beşiktaş
75.00 Fenerbahçe
100.00 Alanyaspor
3000.00 Göztepe
Corona virüsü pandemisi nedeniyle verilen aranın ardından devam edecek olan Süper Lig’de 27. haftanın iddaa oranları da duyuruldu.
İşte maç maç oranlar…
Fenerbahçe 1.22 – 4.50 – 6.75 Kayserispor
Göztepe 2.90 – 3.10 – 1.90 Trabzonspor
Başakşehir 1.70 – 3.15 – 3.35 Alanyaspor
Beşiktaş 1.35 – 3.75 – 5.20 Antalyaspor
Yeni Malatyaspor 1.95 – 3.15 – 2.70 Kasımpaşa
Gençlerbirliği 2.15 – 2.80 – 2.60 Konyaspor
Gaziantep 1.75 – 3.15 – 3.20 Ankaragücü
Rizespor 3.90 – 3.30 – 1.55 Galatasaray
Sivasspor 1.38 – 3.50 – 5.10 Denizlispor