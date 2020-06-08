Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF, Süper Lig’in maç saatleri değiştirdi!

Corona virüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam edecek.

Fikstürün kaldığı 27. haftadan itibaren oynanmaya başlayacak maçlar için program belli oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Video konferans yoluyla gerçekleştirilen basın toplantısında Nihat Özdemir, şimdilik olmak kaydıyla, Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Ligler'de (BAL) maçların 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı alındığını duyurdu. Nihat Özdemir, liglerin 26 Temmuz tarihinde tamamlamayı düşündüklerini de belirtti.

MAÇ PROGRAMI AÇIKLANDI

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. hafta müsabaka programları açıklandı. İlk hafta programı şu şekilde;