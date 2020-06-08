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Sözcü

Sivasspor 4. kez corona testine girdi

Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, 4. kez rutin koronavirüs testine tabi tutuldu.

11:07 -
Haberler Futbol
Sivasspor 4. kez corona testine girdi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yayımladığı ‘Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü’ kapsamında DG Sivasspor’da futbolculara ve teknik ekibe 4. kez corona virüsü testi yapıldı.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü’nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’ne gelen ekip; tüm A takım futbolcularına, teknik heyete, alt yapı sporcularına, idari kadroya, destek ekibe, tesislerde ve stadyumda görevli olan personellere 4. kez corona virüsü (Covid-19) PCR testi yaptı.

Daha önce 3 kez teste tabi tutulan kırmızı-beyazlılarda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı.

Corona sivasspor