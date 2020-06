Seyirci yok heyecan çok! Veliefendi’de her şey hazır…

Hüseyin Çağlar / 12 Mart’tan itibaren seyircisiz gerçekleşen, 20 Mart’ta askıya alınan at yarışları, 82 günlük aranın ardından 10 Haziran Çarşamba günü seyircisiz olarak yeniden başlayacak. Yarışların ana merkezi Veliefendi Hipodromu, bu büyük heyecan öncesi kapılarını SÖZCÜ’ye açtı. Salgın sürecinde geri dönen ilk büyük organizasyon olan at yarışlarını düzenleyen Türkiye Jokey Kulübü (TJK), aldığı katı tedbirlerle dikkat çekiyor. Mottosunu ‘sıfır tolerans’ olarak belirleyen TJK, hipodromlara virüs sokmamaya kararlı…

TJK Başkanı Serdal Adalı, kimseye taviz verilmeyeceğini dile getirip şu ifadeleri kullandı: “Yarışlar seyircisiz başlayacak. Seyircili yarışlar için şu an tarih veremeyiz. Şimdilik önceliğimiz atlarımızı koşturmak. Hipodromlarda maske takılması konusunda son derece ciddiyiz. Buna uymayan kim olursa olsun, hipodromdan dışarı çıkarılacak ve 15 gün boyunca içeri alınmayacak. Herkes dikkatli olacak. Kimse hipodromlara virüs getirmesin. Gerekli bakanlıklara en çabuk geri dönüş projesi sunan ve en önce başlayan kurum biziz. Yarış ikramiyelerine ortalama yüzde 5 zam yaptık, at sahibi primini de sene sonuna kadar yüzde 15’e çıkardık. Bundan sonra 12 at koşulu aranmaksızın tüm yarışlarda beşinci olan ata da ikramiye verilecek.”

TJK Başkanı Serdar Adalı, Türk atçılığının marka yarışı olan 94. Gazi Koşusu için şu ifadeleri kullandı: “30 Ağustos Zafer Bayramı’nda koşulacak. O dönemdeki hava koşullarını göz önünde bulundurursak gece koşabiliriz. Bu süreçte kupa töreni olmayacak ancak kupaları kazanana ulaştıracağız.” Bu gelişmeyle birlikte Gazi Koşusu, tarihte ikinci kez planlanmış takvim dışında ve gece koşulacak.

TJK Genel Sekreteri Özbelge ‘Tüm borçlar ertelendi’

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Genel Sekreteri Ahmet Özbelge, pandemi sürecinde sektörün paydaşlarına destek olduklarını söyledi. Özbelge, “Haziran ayı sonuna kadar oluşacak tüm borçları 6 ay süreyle erteledik. Bununla birlikte müstecirlerimizin 2020 yılı sonuna kadar kira, elektrik ve su bedellerini tahsil etmemeyi kararlaştırdık” dedi. Özbelge ayrıca “Sağlık her şeyden önce gelir. İlk günden itibaren Covid-19 ile mücadele kapsamında tüm önlemleri aldık” ifadelerini kullandı.

Atların psikolojisi bozuldu

TJK asli üyesi Duygu Fatura, salgın sürecinde yaşananları ve beklentilerini şu sözlerle anlattı:

“Yaşanan belirsizlik nedeniyle yarışların başlama tarihinin geç açıklanması süreci sancılı hale getirdi. En fazla 5 safkanı olanlara 3 ay için at başına 3500 TL destek verildi. Bu rakam beklentimizin altındaydı.

Açıklanan yarış takvimine göre daha önce ödeneceği açıklanan ikramiyelerin yüzde 98’si verilecek. Tüm dünyada yarış ikramiyeleri düşürülürken bizde ortalama yüzde 5 zam yapıldı. Bunu beklemiyorduk. Bu yüzden maddi anlamda telafi mümkün.

Ben at sahibi olmamın yanı sıra aslında veteriner hekimim. Atlar doğası gereği koşmayı seven hayvanlar. Onlar da psikolojik yönden etkilendi. Stres seviyeleri yükseldi. 2 yaşlı (yaşında) İngiliz tayımın ahırda kendini öldürmesi beni ayrıca üzdü.”

Veliefendi Hipodrom Müdürü Çetin Özdemir: ‘Tüm tedbirler alındı’

“Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklandığı 11 Mart’tan itibaren gereken tüm önlemleri aldık. 12 Mart’tan, yarışların iptal edildiği 20 Mart’a kadar hipodromları seyirciye kapattık. Yarış mahallerinde tedbirleri arttırıp bu alanlara girişleri minimuma indirdik.

Çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı salgın hakkında bilgilendirmek için seminerler düzenledik. 14 kuralın yer aldığı broşürler hazırlayıp birçok noktaya astık. Nöbetleşe çalışma sistemine geçtik. 12 yaş altı çocuk sahibi olan ve 60 yaş üstü çalışanlara idari izin verdik.

Hipodrom girişlerine dezenfeksiyon kabinleri kurduk. Tesislere giren herkesin ateşi ölçülüyor, ücretsiz maske dağıtılıyor. Birçok noktada el dezenfektanı ve kolonya bulunuyor. Ahırlar bölgesindeki tüm alanlar her gün dezenfekte ediliyor. ”

Yarış atı antrenörü Mutlu Balyemez: ‘Sakatlık yaşanmaz’

Uzun süre yarış koşmamaları atların performansını nasıl etkileyecek?

Fazla bir olumsuzluk yaratacağını düşünmüyorum. Uzun süre koşmamaları sakatlık riskini arttırmıyor. Zira biz, sanki bir gün sonra yarışlar başlayacakmış gibi sabah idmanlarına devam ettik. Alınan önlemler sayesinde şimdiye kadar olan süreci sıkıntısız atlattık.

Maddi anlamda herhangi bir destek gördünüz mü?

Antrenörler, atların kazandığı ikramiyeden yüzdelik pay aldığı için yarışlar koşulmayınca süreçten ister istemez etkilendi. Böyle zamanlarda yaşanan mağduriyeti gidermek adına kurulmuş bir fonumuz da yok. Ancak yaratılan kaynakla kişi başı 2000 TL maddi destek aldık.