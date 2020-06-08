Ormanspor, Terrell Holloway’i kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Ormanspor, Vilnius forması giyen Terrell Holloway’i kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

Transfer ile ilgili kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ekibimiz son olarak Litvanya Ligi’nde Vilnius Takımında forma giyen Terrell Holloway ile anlaşmıştır. Holloway’a OGM Ormanspor çatısı altında başarılar dileriz” denildi.

Holloway, Vilnius ile geride kalan sezonda 7.5 sayı, 4.3 asist ve 1.8 ribaund ortalamalarıyla oynadı. 30 yaşındaki basketbolcu kariyerinde daha önce Türkiye’de Aliağa ve İstanbul BB’de mücadele etmişti.