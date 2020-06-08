Mohammed bin Salman’a bir engel daha! 1.8 milyar Euro’luk dava

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ı satın almak için 340 milyon Euro teklifte bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman önderliğindeki konsorsiyum, Nisan ayından bu yana satışın gerçekleşmesini bekliyor. Konsorsiyum adına satın alma işlemlerini yöneten Amanda Staveley’in Barclays Bankası’na açtığı dava, bekleyişin biraz daha sürmesine neden olacak gibi görünüyor.

Amanda Staveley’in, Barclays Bankası hakkında açtığı 1.8 milyar Euro’luk ‘Dolandırıcılık’ davası nedeniyle satın alma işlemleri ile yeterince ilgilenemediği öğrenildi. Daily Mail’de yer alan haberde, Amanda Staveley’in, Barclays Bankası’nın şirketi PCP’yi dolandırdığı gerekçesiyle açtığı davanın bu hafta yüksek mahkemede görüleceği belirtildi.

Salman’ın Newcastle United’ı satın alma hayali daha önce de, Premier Lig’in yayıncı ortaklarından Katar merkezli beIN Sports’un ve insan hakları derneklerinin itirazları nedeniyle de gecikmişti. beIN Sports, Suudi Arabistan’daki korsan yayınlar nedeniyle zarar ettiğini, bir Premier Lig ekibinin Salman’a satılmasının ligin prestijini olumsuz etkileyeceğinin altını çizmişti.

İnsan hakları dernekleri ise Suudi Arabistan’ın insan hakları ihlalleri ile tanınan bir ülke olduğunu, bu nedenle kulüp satılmadan önce iyi düşünülmesi gerektiğini belirtmişti.

KATAR’DAN YATIRIMCI BULDU

Barclays Bankası’nın 2008 ekonomik krizinde şirketinin 1.8 milyar Euro kaybetmesine neden olduğunu belirten Amanda Staveley, 2016 yılında bankaya karşı dava açtı. Ekonomik krizde Barclays Bankası’na Katar’dan kaynak sağlamasına yardımcı olan Amanda Staveley, daha sonra bankanın yatırımcılardan kendisinden habersiz daha büyük rakamlara anlaşma sağladığını öğrendi.

Amanda Staveley, bunun üzerine bankayı mahkemeye verdi. Mahkeme, Barclays Bankası’ndan mahkemede incelenmek üzere Amanda Staveley’e ait 2000’e yakın dokümanın davaya getirilmesini istedi.

Barclays Bankası ayrıca, önce devletin yardımına başvurmayarak, yurt dışından kaynak temin etmekle de suçluyor. Dava, bankada hissesi bulunan Katarlı yatırımcıları da yakından ilgilendiriyor.

Bu hafta başlayacak mahkeme, Amanda Staveley’in Newcastle United’ın satılma işlemleri ile ilgilenmesine mani olacak.

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