Mehmet Demirkol’dan Ali Koç ve TFF’ye: ‘İsteyerek mi yapıyorsunuz?’

BeIN Sports’ta Fenerbahçe-Nihat Özdemir gerilimi değerlendiren yorumcu Mehmet Demirkol, çarpıcı açıklamalar yaptı. Federasyonun yaptığı açıklama için “Nasıl çivisi çıktı bu işin?” diyen Demirkol, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için “Eskisinin kötü taklidi” ifadelerini kullandı. İşte Demirkol’un açıklamaları;

“Nasıl bu noktaya geldiğini anlamakta güçlük çekiyorum. Yeni normal falan diyorduk eski normale daha şimdiden döndük. Daha hiçbir şey yokken. Nihat Özdemir’e bir soru soruluyor, federasyon başkanı olarak çok rahat şu cevabı verebilirsin ‘Şu an şike derdimiz yok, öyle bir şey de yok ortada’ diyerek kapatabileceğin bir konu varken uzun cevap vermeyi seçince iş orada patlıyor.

“ZORLU’DA BERABER ÇALIŞACAK KADAR…”

“Halbuki orda bir şey demiyor, ‘2010-11 sezonunda o yaşandı ve sonra da bir şey olmadı’ demek istiyor aslında. Çünkü o yönetimin içinde var Nihat Özdemir. Anında infial olduğu zaman Fenerbahçe yönetimi bir anda alevlendi. İnsanın aklı ermiyor. Çünkü Zorlu Center’da beraber çalışacak kadar samimiyet yok mu arada? Bunlar niye konuşulmuyor? İsteyerek mi bu hale getiriyorsunuz? Kime ne faydası var ve nasıl bu kadar kötü idare edilebilir?”

“ÖYLE OLSA MAHMUT USLU SEÇİLİRDİ”

“Corona virüsü sonrası kimsenin lehine bir şey olmadı. Fenerbahçe’ye zaman kazandıran bir durum oldu. Sakinleşmek için fırsat ortaya çıktı. İki yıldır yanlışlar yaptık, kolay da değildi, geleceği kuracağız, bu tip işlere girmeyelim diyecekken, kendi kendini problemin içine sokmak oldu. Ali Koç açıklama yapsın, Semih Özsoy açıklama yapsın diye seçilmedi bu insanlar. Öyle olsa Mahmut Uslu seçilirdi. Onun üstüne yok bu konuda.”

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“ALİ KOÇ ESKİSİNİN KÖTÜ TAKLİDİ”

“Bu artık yeter abi. Ve burada suçlanacak dış mihrak falan da yok. İnsan kendi kendine bu kadar problem çıkarır mı? Çok şaşırıyorum ve hayal kırıklığı yaşıyorum. Çünkü Ali Koç tarafından vaad edilen şey çok farklıydı. Eskisinin kötü taklidi. Sportif başarı da yok.”

“BU İŞİN ÇİVİSİ NASIL ÇIKTI?”

“Diğer taraftan federasyonun yaptığı açıklamada, ‘Kendi başarısızlıklarını örtmek istiyorlar.’ gibi bir laf edilir mi? Tarafsız olması, merkezde durması gereken bir kurum, bir kulüpten, yönetiminden bahsederken, ‘Onlar da kendi başarısızlıklarını örtmek istiyorlar.’ der mi? Nasıl çivisi çıktı bu işin anlamakta güçlük çekiyorum.”