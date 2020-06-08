Liverpool’un sahibi ve başkanı tarihi maça tanıklık edemeyecekler

İngiltere Premier Lig’de corona virüsü salgını nedeniyle verilen ara 17 Haziran’da sona eriyor. 30 yıl aradan sonra şampiyonluğa en fazla yaklaştığı sezonu geçiren Liverpool, liglerin yeniden başlamasını iple çekiyor.

Ligde ikinci sırada yer alan Manchester City’nin, sahasında oynayacağı maçta Arsenal’e yenilmesi, Liverpool’un da deplasmanda Everton’ı mağlup etmesi halinde Jurgen Klopp ve öğrencileri şampiyonluğa ulaşacak. Ezeli rakibi Everton’ın sahasında 30 yıllık hasretine son verme şansı yakalayan Liverpool’un oynayacağı tarihi maçı, kulübün sahibi Mike Gordon ve başkanı Tom Werner kaçıracak.

CORONA ÖNLEMLERİ MAÇA YETİŞMELERİNİ ENGELLEYECEK

ABD’li iş insanı Mike Gordon, corona virüsü nedeniyle alınan önlemler gereği uçağa atlayıp tarihi maç için İngiltere’ye gelse bile, 14 gün karantinada kalacak. Tıpkı Mike Gordon gibi ABD’de bulunan Liverpool Başkanı Tom Werner de aynı uygulamaya tabi tutulacak. Bu nedenle iki isim, Liverpool tarihinin en önemli maçlarından biri olan Everton karşılaşmasını tribünden izleyemeyecek.

Maç fazlasıyla en yakın rakibi Manchester City’nin 25 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Liverpool, rakibinin Arsenal’e yenilmesini bekleyecek. Liverpool, deplasmanda Everton’ı yenerse, son sekiz haftaya 25 puanlık bir avantajla girecek ve Manchester City’nin Burnley ile oynayacağı erteleme maçının sonucuna bakmazsızın şampiyon olacak.