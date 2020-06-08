La Liga yeniden başlıyor! Barcelona ve Real Madrid’in tarihi yarışı devam edecek!

Corona virüsü pandemisi nedeniyle askıya alınan La Liga, üç ay aradan sonra yeniden başlamaya hazırlanıyor. Sporseverler karşılaşmalar için gün saymaya devam ederken, bir süredir haklı sebeplerle geri plana düşen rekabet de yeniden akıllara geldi.

Son yılların en yakın geçen yarışlarından birine tanıklık ettiğimiz La Liga’da 56 puanlı Real Madrid, 58 puanla lider Barcelona’yı takip ediyor. Kalan 11 maçta taraflar üstünlük kurmaya çalışacak ancak bu süreçte iki ekip de olağanüstü taraftarından mahrum kalacak.

Suarez yok!

Öncelikle lider Barcelona cephesine bakıldığında Luis Suarez’in sezonu kapatmasına sebep olan diz sakatlığı takımın hücum gücünde düşüş yarattı. Suarez’in sezgisiyle bezeli ön alan baskısı, mücadeleci yapısı ve kuvvetini Barcelona arayacak.

Real Madrid ise rakibine nazaran şanslı. Şubat ayında ayak bileğinden sakatlanan Eden Hazard ile uzun süren sakatlığını atlatan Marcos Asensio takıma döndü ve görev bekliyor.

Bununla birlikte verilen ara, ocak ayında göreve gelen Quique Setien’in oyun anlayışını aktarabilmesi açısından da deneyimli çalıştırıcıya faydalı oldu. Oyun felsefesini iyice anlatma şansı bulan Setien, seyirci eksikliğinin de altını çizdi: “O itici gücü ve büyük bir etkisi olan kitlemizden aldığımız o desteği özleyeceğiz.”

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Barcelona’nın 11 maçına göz atıldığında dört zorlu karşılaşma öne çıkıyor. Camp Nou’da Athletic Bilbao’yu ve Atletico Madrid’i konuk edecek olan Katalanlar, deplasmanda Sevilla ve Villarreal’e gidecek.

Mart ayında Barcelona’yı mağlup etmeyi başaran ve liderliğe oturan ancak Real Betis mağlubiyetiyle zirveyi yeniden Barça’ya bırakan Real Madrid’in iç sahada Valencia, Getafe ve Villarreal maçları ile deplasmanda oynayacakları Real Sociedad ve Athletic Bilbao maçlarının zorlu geçmesi bekleniyor.

Courtois: ‘Daha iyi durumdayız’

Real’in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois “Karantinaya girmeden hemen önce onları yendikten sonra Barça’dan daha kötü durumda olduğumuzu söylemek garip olurdu. Real Betis’e yenilmiş olsak bile iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Hepimiz lig yeniden başlayacağı için ve şampiyonluk mücadelesine devam edip kazanacağımız için heyecanlıyız” dedi.

La Liga, 11 Haziran Perşembe günü oynanacak derbi karşılaşmasıyla, Sevilla – Real Betis maçı ile yeniden start alacak.