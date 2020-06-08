SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Harry Wilson’ın sözleşmesi uzatıldı

İngiliz temsilcisi Bournemouth, Liverpool'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcu Harry Wilson'ın sözleşmesini liglerin corona virüsü nedeniyle ertelenmesinden dolayı sezonun bitimine kadar uzattığını açıkladı.

15:07 -
Haberler Futbol
Harry Wilson’ın sözleşmesi uzatıldı

Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Liverpool’dan sezon başında kiralık olarak renklerine bağladığı Gallerli futbolcu Harry Wilson’ın sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, liglerin corona virüsü nedeniyle ertelenmesinden dolayı sözleşmesinin sezonun bitimine kadar uzatıldığı ifade edildi.

Wilson, böylece ligde kalan 9 maçta Bournemouth forması giymeye devam edecek.

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 27 resmi müsabakaya çıktı ve 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Liglerin başlamasıyla birlikte Bournemouth, 20 Haziran’da evinde Crystal Palace ile karşılaşacak.

Bournemouth harry wilson
Son güncelleme: 15:08 08.06.2020