Bill Russell’dan Donald Trump’a sert yanıt! ‘Bölücü ve korkak birisin’

Boston Celtics’in efsane ismi Bill Russell, ABD başkanı Donald Trump’ın ulusal marş sırasında diz çökmekle ilgili yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Russell, Trump’ın marş sırasında diz çökmenin açık bir saygısızlık olduğunu söylemesine tamamen karşı çıktı.

Donald Trump yaşanan olaylar ile ilgili sosyal medya hesabından ‘Düzgün ve dik bir şekilde ayakta dururken, olması gerektiği gibi selam durmalıyız ya da elimiz kalbimizin üzerinde olmalı. Protesto edebileceğiniz başka şeyler olabilir, ama Amerikan bayrağımız olamaz – DİZ ÇÖKME YOK!’ paylaşımında bulunmuştu.

…We should be standing up straight and tall, ideally with a salute, or a hand on heart. There are other things you can protest, but not our Great American Flag – NO KNEELING!

Boston efsanesi Bill Russel, Donald Trump’un bu paylaşımının ardından kişisel sosyal medya hesabından, ‘Trump, diz çökmüş olmanın saygısızlık ve Amerikan değerlerinin dışında olduğunu söylüyorsun ama alakası bile yok! Sen bölücü ve korkak birisin. Bir salgının ortasında doğru olanı savunmak ve hayatını riske atmak, gerçek bir cesaret ister’ cevabını verdi.

#Trump you projected your narrative that #TakingAKnee is disrespectful & #UnAmerican it was never about that! You are divisive & a coward. It takes true courage 2 stand 4 what is right & risk your life in the midst of a #pandemic #Proud2kneel #BlackLivesMatter @MSNBC @BostonGlobe https://t.co/nhNITHSrxo pic.twitter.com/h0PuUYVFwu

— TheBillRussell (@RealBillRussell) June 7, 2020