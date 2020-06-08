SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 27'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor maçına hazırlanan Beşiktaş, bir günlük aranın ardından çalışmalarına başladı.

22:15 -
Haberler Beşiktaş
Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen antrenman kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada üç takım halinde yapılan turnuva maçları ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

beşiktaş