Atletizm dünyasını derinden sarsan tarihi yolsuzluk davası başlıyor!

1999-2015 yılları arasında IAAF (Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği) Başkanı olarak görev yapan Lamine Diack hakkında Rus doping skandalı ile bağlantılı yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla açılan davanın ilk duruşması bugün gerçekleştiriliyor. Diack duruşma salonuna maskeyle gelirken basın da davaya büyük ilgi gösteriyor.

Savcılar iddianamede Diack’ın Londra 2012 de dahil olmak üzere doping yaptığından şüphenilen atletlerden, suçlamaların üzerini kapatmak için 3 milyon 450 bin Euro topladığını öne sürdü. 87 yaşındaki Diack böylece rüşveti veren sporcuların yarışmaya devam etmesini sağlıyordu.

Diack iddialar gündeme geldiğinden bu yana yaptığı açıklamalarda herhangi bir suç işlemediğini söyledi. Diack’ın avukatları da yöneltilen suçlamaların temelsiz olduğunu öne sürdü.

Şimdiki adı World Athletics olan IAAF’ta başkanlığı esnasında Lamine Diack, spor dünyasının en güçlü isimlerinden biri konumundaydı. Diack şu an Paris’te ev hapsinde yaşamını sürdürüyor ve davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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Normal şartlar altında ocak ayında başlaması gereken dava, müşterek davalı olan ve aynı zamanda Lamine Diack’ın oğlu olan Papa Massata Diack tarafından yeni belgeler sunulması ve Papa Massata Diack’ın ifadesinin de davaya eklenmesiyle ertelenmişti.

İşte suçlanan diğer isimler

Senegal, o dönem IAAF bünyesinde pazarlama danışmanı olarak görev yapan Papa Massata’yı iade etmiyor. Gıyaben yargılanacak olan Massata da iddianamede yolsuzluk, kapa para aklama ve emanete ihanet ile suçlandı. Davada suçlanan diğer isimler ise şöyle:

O dönem IAAF bünyesinde Diack’ın avukatı olarak görev yapan Habib Cisse, IAAF’te doping testlerini denetleyen Gabriel Dolle ve dopingin üstünü kapatmakla suçlanan Rusya’nın atletizm federasyonu başkanı Valentin Balakhnitchev ve atletizm başantrenörü Alexei Melnikov.

Fransız Ulusal Finans Savcıları Ofisi’nin savcıları iddianamede Diack’ın önderliğinde işleyen bir yolsuzluk şebesini detaylarıyla tarif ediyor. Ayrı bir davada ise Fransız savcılar Olimpiyat Oyunları ve Dünya Atletizm Şampiyonası hakkında rüşvetle ilgili olarak bir soruşturma yürütüyor.

Tokyo hakkında flaş iddia

Savcılar 2013’te Japon yetkililerin, 2020 Yaz Olimpiyatları için yapılan ev sahipliği oylamasında, Diack’a rüşvet vererek bazı oyları garanti altına aldığından şüpheleniyor. Hatırlanacağı üzere Tokyo final oylamasında İstanbul’u geride bırakarak oyunlara ev sahipliği yapma hakkı kazanmıştı. Tokyo 2020 Yerel Organizasyon Komitesi suçlamaları reddetti.

Diack’ın ardından göreve gelen unutulmaz eski atlet Sebastian Coe, kaybolan güven duygusunu yeniden inşa etmek adına IAAF’ın ismini dahi değiştirerek (World Athletics) yeni bir organizasyon şeması kurdu ve adeta beyaz bir sayfa açarak yönetim yapısında büyük ölçüde değişikliğe gitti.