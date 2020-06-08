10 milyon dolar bağış toplandı! Dev turnuvayı Türk asıllı ünlü FIFA 20 oyuncusu kazandı!

Dünyada corona virüsü ile mücadele sürerken sporun da hayatın her alanı gibi durma noktasında olduğu bu günlerde yeni nesil sporseverlerin imdadına espor yetişti. Farklı spor branşlarında düzenlenen turnuvalar esporun kitlesini bu süreçte büyütürken, esporun bilinirliği de artmış durumda. İzleyiciler de bu sayede heyecan ihtiyaçlarını giderme şansı buluyor.

Gözlerin espor sahnesine çevrildiği bu günlerde corona virüsü ile mücadeleye destek adına yardım turnuvaları da düzenleniyor. Son olarak Gamers Without Borders tarafından düzenlenen altı haftalık FIFA 20 turnuvasında 10 milyon doları aşkın bağış toplandı. Turnuvayı kazanan isim ise ünlü Türk asıllı Alman FIFA 20 oyuncusu Umut ‘Umut’ Gültekin oldu.

Finalistlerden UNICEF’e bağış!

Üç maçlık final serisini penaltılara giden son maçın ardından 2-1 kazanan Umut, kazandığı 400 bin dolarlık ödülü UNICEF’e bağışladı. Finalin kaybeden tarafı olan Damian ‘Damie’ Augustyniak da 250 bin dolarlık ödülünü Umut gibi UNICEF’e bağışladı.

FIFA 20’nin yanı sıra pandemi sürecinde Gamers Without Borders tarafından PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), Rainbow Six Siege, Dota 2 ve Fortnite turnuvaları da düzenlendi. Turnuvaya katılan tüm takımların ve oyuncuların elde ettiği ödül paraları ve bağışlar Covid-19 ile mücadele adına UNICEF, Direct Relief ve International Medical Corps’a bağışlandı.

Ünlü isimler de turnuvada boy gösterdi. Liverpool’un yıldız sağ beki Trent Alexander-Arnold, şarkıcı Liam Payne ile karşılaştı. Genç futbolcu üç maçlık seriyi 2-0 kazandı. Juventus’un yıldızı Paulo Dybala, Tottenham’ın İngiliz oyuncusu Dele Alli’yi; Atletico Madrid’in genç yıldızı Joao Felix ise Eintracht Frankfurt forması giyen golcü Andre Silva’yı aynı skorla 2-0 geçti.

Üç maça uzayan tek eşleşmede ise komedyen Kerwin Frost, dünyaca ünlü rap yıldızı Snoop Dogg’u 2-1’le geçti.

Umut’un zafere ulaştığı heyecan dolu final serisinde ilk maçı Umut, ikinci maçı ise Damie aynı skorla 6-4 kazandı. Üçüncü maç ise 1-1’lik eşitliğin ardından penaltılara gitti. Penaltıları 4-2 kazanan Umut şampiyon oldu.