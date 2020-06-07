Wilfried Zaha ile Manchester United arasındaki bir garip ayrılık hikayesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’da sergilediği performansla devlerin transfer listesine giren Wilfried Zaha, Manchester United’da oynadığı zamanlarda yaşadığı ilginç bir hikayeyi paylaştı. David Moyes yönetimindeki Manchester United’a transfer olduğunda hazırlık kampında etkileyici bir performans sergilemesine rağmen takımdan gönderilen Wilfried Zaha, eski takım arkadaşı Rio Ferdinand’ın online yayınında yaşananları anlattı.

Wilfried Zaha, nereden çıktığına anlam veremediği bir dedikodu nedeniyle Manchester United kariyerinin kısa sürdüğünü belirtti. Kendisi hakkında “David Moyes’un kızıyla beraber oldu” şeklinde iddialar ortaya atıldığını söyleyen Wilfried Zaha “Kulüp bana hiçbir şekilde yol göstermedi. Bu durumla nasıl baş etmem gerektiğini bilemiyordum. Ben de bu dedikoduyu sosyal medya hesabımdan yalanlama yolunu seçtim. Daha sonra bunu yaptığım için kulüp yönetimi tarafından eleştirildim. Bu nedenle takımdan uzaklaştırıldım” dedi.

David Moyes’un konu hakkında kendisi ile hiç görüşmediğini de garipsediğini belirten Zaha “Hala bu dedikoduya inananlar var. Üstelik David Moyes’un kızıyla hiç tanışmamış olmama rağmen” şeklinde konuştu.

Crsytal Palace’dan Manchester United’a 2013 yılında 12 milyon Euro karşılığında transfer olan Zaha, ‘Kırmızı Şeytanlar’ın formasını sadece 4 maç giyebildi.

İLGİLİ HABER Juventus`un hedefi Cengiz Ünder!