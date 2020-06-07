Trabzonspor yemekte bir araya geldi

Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, yardımcı antrenörler, A Takım personeli ve futbolcular ile eşleri bugün yemekte bir araya geldi. Akşam idmanın öncesi düzenlenen yemekte buluşan bordo-mavililer, hoşça vakit geçirdi.

Dileriz herkes bizim kadar keyifli bir haftasonu geçirmiştir. Tüm taraftarlarımıza şimdiden sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyoruz. #BizB1riz #SekizinciŞampiyonluk pic.twitter.com/ACjDN85dme

— Trabzonspor #SekizinciKuşatma #BizB1riz (@Trabzonspor) June 7, 2020