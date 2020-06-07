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Sözcü

Trabzonspor yemekte bir araya geldi

Trabzonspor'da futbolcular, teknik ve idari kadro yemekte bir araya geldi.

18:33 -
Haberler Futbol
Trabzonspor yemekte bir araya geldi

Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, yardımcı antrenörler, A Takım personeli ve futbolcular ile eşleri bugün yemekte bir araya geldi. Akşam idmanın öncesi düzenlenen yemekte buluşan bordo-mavililer, hoşça vakit geçirdi.

trabzonspor