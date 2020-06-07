Suudi Arabistan’dan Katar’a zeytin dalı! Korsan yayın krizi çözülüyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman’ın başında bulunduğu bir konsorsiyum tarafından satın alınması için yapılan 300 milyon Euro’luk teklif, Premier Lig’in yayın ortaklarından beIN Sports tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Suudi Arabistan’ın korsan yayınlara izin verdiği gerekçesiyle satışın gerçekleşmemesini isteyen beIN Sports, Premier Lig kulüplerine mektup bile yollamıştı.

Yaşanan bu tartışmanın Newcastle United’ın satışında ertelemeye neden olmuştu. Bu yaşananlar üzerine Suudi Arabistan, korsan yayın nedeniyle beIN Sports’a yayın hakları için para ödemeye hazırlandığı öğrenildi. Daily Mail’de yer alan habere göre, anlaşmanın iptal edilmesinden çekinen Suudi Arabistan’ın, yaklaşık 500 milyon pound tutarındaki beIN Sports’un yayın hakları zararını karşılamayı düşündüğü belirtildi.

Katar cephesine yakın kaynaklar ise henüz Suudi Arabistan’dan bir yetkili ile görüşmediklerini, kendilerine garanti verilmesi halinde iki ülke arasındaki sıkıntının aşılabileceğini belirtti. Newcastle United’ı satın almak için teklif yapan konsorsiyumun, ülkedeki korsan yayınlar ile ilgileri olmadığını, ancak sorunun çözülmesi için lobi faaliyetlerine başladıkları ifade edildi.

Suudi Arabistan’ın, Katar’ın yayın haklarından elde ettiği zararı karşılayarak, Newcastle United’ın satışında herhangi bir sıkıntı çıkmamasını planladığı da haberde yer aldı.

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