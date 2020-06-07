TFF başkanlık koltuğuna futbolun Nihat Abisi olma sözüyle 1 yıl önce oturan Nihat Özdemir, şu sıralar tu kaka. Türkiye'de futbol, her daim kötü yönetilen bir yapı. Bunda futbolu yönetenlerin genellikle inşaat sektöründen gelmesinin payı da var elbette ama futbolun çıkar ilişkisine, siyasete ve forma renklerine göre dizayn edilen şeması adil yönetime pek de müsaade etmiyor. Büyük holdingleri iyi yönetmek demek futbolu iyi yönetecek anlamına gelmiyor işte. Futbolun farklı bir ruhu var, temelinde de çimento yok.

Günümüzde doğru iletişim her şey. Nihat Özdemir'in belki de en zayıf olduğu konu bu. Bazı isimler üzerinden yapmaya çalıştıkları haber servisleri ve algı operasyonları bu yüzden karşılık bulmuyor. Ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar her şeyi. Futbolun Nihat Abisi, demeç verirken bile adil olamıyor maalesef, bazı kesimler hep dışlanıyor. Sözcü Gazetesi'ne konuşmuyor mesela Nihat Abi.

Sosyal medyadan şikâyetçiler ama herkesten çok sosyal medya meraklısı oldular. Üç gün önce bir ekonomi sitesinin Instagram hesabına katıldığı gibi. Doğal olarak spora çok uzak olan meslektaşımız, kendisine gelen sorulardan birini Nihat Abi'ye soruverdi. Ben yayını canlı izleyen biri olarak dinlediğimde ‘Eyvah' dedim. Evet, Nihat Abi, aslında başka bir şey demek istemişti ama diyememişti, biraz da basireti bağlanmıştı belli ki. Sonrası malum, koptu kıyamet. Eski defterler, pusu kültürü ve beklenen intikam girdi devreye. Futbol dünyası bu, hata kaldırmaz.

Trabzon’un men cezası, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi Finali'ni İstanbul'dan alma çalışmaları ve yabancı sayısı gibi kritik konuları ekonomi kanalında konuşmak da spor medyasına saygısızlık ama bizi buna alıştırdınız. Liglerin başlayacağı tarihi de bir sabah programında açıklamıştınız. İstifa kararınızı da yemek programında açıklarsanız inanın ben şahsen şaşırmam.

Sosyal medya en kısa tanımıyla paylaşmak demek. Nihat Abi paylaşmayı seviyor ama ne kadar adil paylaşıyor orası tartışılır.