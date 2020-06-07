Kevin Durant ve Kyrie Irving’ten kötü haber

NBA’de 2019-2020 sezonuna Kyrie Irving ve Kevin Durant’i kadrosuna katarak başlayan Brooklyn Nets, bu sezon iki yıldız isimden de yararlanamayacak.

Corona virüsü nedeniyle verilen arada aşil sakatlığını atlatan ancak kendisini yoğun tempoya hazır hissetmeyen Durant, “Ciddi bir sakatlıktan sonra kendimi yeniden bir basketbolcu gibi hissedebiliyorum. Geçen yılki planlamamıza sadık kalacağım. Yeni sezonu beklemek, benim için daha iyi olacak” dedi.

NBA’in en önemli haber kaynaklarından, ESPN muhabiri Adrian Wojnarowski de omuz sakatlığı bulunan Kyrie Irving için kötü haber verdi. Woj, Irving’in Orlando’da devam edecek olan sezonun geri kalan kısmında forma giyemeyeceğini söyledi.