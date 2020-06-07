James Harden bir gecede servet harcadı!

Saha içinde kırdığı sayı rekorlarıyla bildiğimiz Houston Rockets oyuncusu James Harden’ın şimdi de bir striptiz kulübünde harcadığı rekor para konuşuluyor!

Amerikalı rapçi Joe Budden yaptığı podcast yayınında anlattığı geceyle ilgili, Harden’ın bir gecede tam 1 milyon dolar harcadığını söyledi. Olayı başka bir boyuta taşıyan Budden, NBA yıldızının 13 numaralı Houston Rockets formasının, basketbol salonlarında olduğu gibi eğlence mekanın tavanına asıldığını belirtti. NBA takımları, kendi formaları altında başarılara imza atan efsane isimlerin forma numaralarını emekli ederek salonun tavanına asıyor.

Budden, 30 yaşındaki basketbolcunun formasını giydiği kulübün tavanında görünce sorduğunu belirtip, “Nedenini öğrendiğimde şaşırmadım. Çünkü James o kulüpte çok fazla para harcamış. Bu yüzden de formasını ’emekli’ etmiştiler” dedi.

2017 yılında Rockets ile 4 yıllık karşılığında 160 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Harden’ın daha önce birçok eğlence mekanında geniş arkadaş çevresiyle eğlendiği videolar sosyal medyaya düşmüştü.

Bu sezon NBA’de 34.4 sayı ortalamasıyla oynayan James Harden, ligde en çok maaş alan 4. oyuncusu…