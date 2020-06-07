Inter’e kötü haber

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain’de forma giyen Edinson Cavani, Inter’in yakın takibinde… Golcüsü Mauro Icardi’yi 50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kiraladığı Paris Saint Germain’e satan İtalyan ekibi, Cavani’yi listesine aldı. Ancak Cavani’nin Paris Saint Germain’deki takım arkadaşı Ander Herrera, Uruguaylı yıldızın Inter’e gitmek istemediğini söyledi.

İspanyol gazetesi AS’a konuşan Ander Herrera “Cavani’nin İspanya’da oynamak istediğini biliyorum. Çünkü hem ligi hem de ülkeyi çok seviyor. Ancak Paris’ten ayrıldığımızdan bu yana onunla konuşma fırsatım olmadı. Son gelişmeler hakkında bir bilgim yok” dedi.

Bu açıklama, Cavani’yi kadrosuna katmak isteyen Diego Simeone’nin çalıştırdığı Atletico Madrid’in elini güçlendirdi. İtalyan basını ise, Atletico Madrid’in, sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki yıldıza Inter’in yaptığı yıllık 7 milyonluk teklifi karşılayamadığını iddia etti.

Paris Saint Germain’e 2013 yılında 65 milyon Euro karşılığında Napoli’den transfer olan Cavani, Fransız ekibi ile çıktığı 301 maçta 200 gole imza attı.

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