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Sözcü

Fenerbahçe, Ülker Stadı’nda hazırlık maçı oynadı

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, seyircisiz tribünlere alışmak amacıyla Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yaptı.

23:32 -
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe, Ülker Stadı’nda hazırlık maçı oynadı

Fenerbahçe, hazırlıklarını Ülker Stadyumu’nda kendi kadrosundan oluşturduğu takımlarla oynadığı hazırlık maçıyla sürdürdü. Takım kadrolarının maç içinde karşılıklı olarak değişiklik gösterdiği karşılaşmayı yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki de izledi. 6 golün kaydedildiği karşılaşmada ağları havalandıran futbolcular, Mevlüt Erdinç (2), Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Allahyar ve Ömer Faruk oldu.

Fenerbahçe