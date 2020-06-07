Conor McGregor’dan şok açıklama: Bıraktım

UFC yıldızı Conor McGregor hayranlarını şoke edecek bir paylaşım yaparak dövüşmeyi bıraktığını açıkladı.

31 yaşındaki İrlandalı dövüşçü Twitter’da yaptığı açıklamada, bir daha dövüş müsabakalarına çıkmayacağını söyledi.

“Selam arkadaşlar, dövüşten emekli olmaya karar verdim. Tüm harika anılar için teşekkür ederim. Ne acayip bir serüven oldu!

Bu dünya şampiyonluğu kazandığım maçlardan birinin ardından annem ile Las Vegas’ta çektirdiğim bir fotoğraf. Rüyanızdaki yuvayı seçin, Mags seni seviyorum. Neyi arzuluyorsanız sizindir.”

Hey guys I've decided to retire from fighting. Thank you all for the amazing memories! What a ride it's been! Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins! Pick the home of your dreams Mags I love you! Whatever you desire it's yours pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020

McGregor’ın bu yılın sonunda Anderson Silva, Jorge Masvidal veya daha önce kötü şekilde yenildiği Khabib Nurmagomedov ile bir maç yapması bekleniyordu. UFC maçlarından 100 milyon dolar kazanan dövüşçünün emeklilik kararı şaşkınlık yarattı.

Ancak bu İrlandalı yıldızın ilk ‘bırakma’ kararı değil. McGregor 2019 Mart ayında da benzer bir açıklama yapmış ve 12 ay sonra ringlere dönmüştü. 2016’da da bir erken emeklilik denemesi gerçekleşmişti.

Bu nedenle Twitter paylaşımlarının altına, “Bu kez sana inanalım mı?”, “Keşke bunu her duyduğumda kenara bir dolar koysaydım” gibi yanıtlar yer aldı.

McGregor son maçını 2020 Ocak ayında yapmış ve Donald ‘Cowboy’ Cerrone’yi 40 saniyede mağlup etmişti.