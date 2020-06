Conor McGregor’dan şok açıklama: Bıraktım

UFC yıldızı Conor McGregor hayranlarını şoke edecek bir paylaşım yaparak dövüşmeyi bıraktığını açıkladı.

31 yaşındaki İrlandalı dövüşçü Twitter’da yaptığı açıklamada, bir daha dövüş müsabakalarına çıkmayacağını söyledi.

“Selam arkadaşlar, dövüşten emekli olmaya karar verdim. Tüm harika anılar için teşekkür ederim. Ne acayip bir serüven oldu!

Bu dünya şampiyonluğu kazandığım maçlardan birinin ardından annem ile Las Vegas’ta çektirdiğim bir fotoğraf. Rüyanızdaki yuvayı seçin, Mags seni seviyorum. Neyi arzuluyorsanız sizindir.”

Hey guys I've decided to retire from fighting. Thank you all for the amazing memories! What a ride it's been! Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins! Pick the home of your dreams Mags I love you! Whatever you desire it's yours pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020