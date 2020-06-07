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Sözcü

Beşiktaş, Cenk Tosun’un doğum gününü efsane golle kutladı

Beşiktaş, eski futbolcusu Cenk Tosun'un 29. doğum gününü Twitter'dan kutladı.

16:47 -
Haberler Beşiktaş
Beşiktaş, Cenk Tosun’un doğum gününü efsane golle kutladı

Beşiktaş, Premier Lig’de Everton forması giyen eski futbolcusu Cenk Tosun’un doğum gününü kutladı. Siyah-beyazlıların resmi Twitter hesabı, 29 yaşına giren milli futbolcunun Şampiyonlar Ligi’nde 3-0’dan 3-3’e gelen maçta attığı şık golü paylaştı.

Beşiktaş videoylae birlikte, “İyi ki doğdun Cenk Tosun, mutlu yıllar” notunu yazdı.

Siyah-beyazlılar, Cenk Tosun’u 2017-2018 sezonunun devre arasında 22.5 milyon Euro bedelle Everton’a göndermişti.

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