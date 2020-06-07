Akılalmaz ihmal! Corona virüsü önlemlerini hiçe saydılar

Çin’de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve hayatı olumsuz etkileyen corona virüsü salgını henüz ortadan kalkmamışken, Çin 19 Yaş Altı Milli Takımı’nın altı futbolcusu, akılalmaz bir sorumsuzluğa imza attı.

Ülkede devam eden corona virüsü önlemlerini hiçe sayan altı futbolcu, maske takmayıp, sosyal mesafe kuralını çiğneyerek içki içmeye gitti.

Olayın duyulmasının ardından Çin Futbol Federasyonu, altı futbolcuya altı ay milli takımdan men cezası verdi. Corona virüsü önlemlerini hiçe saydıkları için cezalandırılan futbolcuların isimleri ise açıklanmadı.

Yerel takımlarla hazırlık maçları oynayan Çin 19 Yaş Altı Milli Takımı’nın, başkalarına virüsü bulaştırmış olabileceğinden korkuluyor.