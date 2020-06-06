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TFF: Tüm hakemlerimizin corona virüsü test sonuçları negatif çıkmıştır

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tüm hakemlerin corona virüsü test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

15:08 -
Haberler Futbol
TFF: Tüm hakemlerimizin corona virüsü test sonuçları negatif çıkmıştır

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Riva’daki kamp öncesinde hakemlere yapılan corona virüsü testlerinin negatif çıktığını açıkladı. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Bilindiği gibi Üst Klasman Hakemlerimiz 5 Haziran 2020 tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanmaları öncesinde COVID-19 testine tabi tutulmuştur. Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli olarak devam edilecektir.”

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