Süper yıldız Neymar’a corona yardımı

Brazilya’daki UOL Esporte ve Globo tarafından yapılan habere göre, PSG’nin 28 yaşındaki süper yıldızı Neymar’ın kimliği kullanılarak devletin verdiği Covid-19 desteğine başvuruldu.

Neymar’ın yakın çevresinden bir kişi durumu, “Neymar kesinlikle böyle bir yardıma başvuruda bulunmadı. Açıkçası bunu kimin yaptığını da bilmiyoruz. Neymar’ın menajerinin böyle bir yardımdan dahi haberi yoktu” diyerek açıkladı.

Görünen o ki, kimliği belirsiz bir kişi ünlü yıldızın doğum tarihi ve kimlik numarası gibi özel bilgilerini kullanarak yardım için kayıtta bulundu. Devletten yardım için onay çıkmasına karşın Neymar’ın yasal gerekçeleri karşılamaması sebebiyle destek kesildi.

Brezilya hükümeti, corona salgını sırasında çalışmak zorunda olan işçilere aylık 120 dolara tekabül eden maddi bir destek olanağı sunmuştu.