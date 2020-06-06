Sneijder: ‘Messi ve Ronaldo kadar iyi olabilirdim ama bir kadeh şarap…’

Galatasaray’ın eski yıldızı Wesley Sneijder, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi kadar iyi olabileceğini, ancak onlarla aynı fedakarlığı yapmayarak akşam yemeğinde bir kadeh şaraptan vazgeçmek istemediğini söyledi.

Hollandalı eski futbolcu, en formda olduğu yıllarda orta saha pozisyonunda dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak gösteriliyordu. 35 yaşındaki isim, Real Madrid ve Inter gibi takımlarda başarılara imza atarken, Messi ve Ronaldo’nun yüksek seviyelere ulaşma konusunda daha bağlı olduğunu dile getirdi.

İtalyan gazeteci Di Marzio’ya konuşan Sneijder, “Messi ve Ronaldo gibi olabilirdim. Sadece onlar gibi hissetmedim. Hayatımdan keyif aldım, bazen akşam yemeğinde bir kadeh şarap içtim. Leo ve Cristiano farklı, onlar birçok fedakarlık yaptı” dedi.

Ancak yine de pişmanlık duymadığını söyleyen Hollandalı efsane, “Bu benim için sorun değil, kariyerim harikaydı” ifadelerini kullandı. Profesyonel kariyerine 2007’de Ajax formasıyla başlayan Sneijder, 24 milyon pound’a Real Madrid’e transfer olmadan önce Eredivisie şampiyonluğu kazandı.

Real Madrid formasıyla 66 maça çıkan yıldız futbolcu 2007-08 sezonunda La Liga şampiyonluğu yaşadı. Asıl yükselişini Inter’de yaşayan Sneijder, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde 2009-10 sezonunda Serie A, Coppa Italia ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu tattı.

2010 Dünya Kupası’nda Hollanda Milli Takımı ile finale yükselen Sneijder, İspanya’ya 1-0 yenilmekten kurtulamadı. Ağustos 2009’da 13 milyon pound’a Inter’e transfer olan Sneijder, 116 maçta forma giydikten sonra Galatasaray, Nice ve Al-Gharafa formaları giydi.

Wesley, 2010 Dünya Kupası performansı ve 2009-10 sezonunda Inter ile yakaladığı başarılarla Dünya Kupası Gümüş Top ve Bronz Ayakkabı ödüllerini aldı.