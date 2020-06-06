Olaylı maçtan bir sene Universitatea Cluj taraftarına cinayete teşebbüsten hapis cezası verildi!

Romanya’da bir Universitatea Cluj taraftarı geçen sezon oynanan 1. lig play-out karşılaşması esnasında bir polis memurunu öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle 7 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Universitatea Cluj’un, Cluj Arena’da Hermannstadt’ı konuk ettiği ve geçen yıl haziran ayında oynanan play-out karşılaşmasında çıkan olaylarda bir polis memurunun başına tribünden söktüğü koltukla vuran Vidrean Ovidiu Traian adlı şahıs suçlu bulundu.

Başına vurulan polis memuru, bilincini kaybetmiş bir şekilde kanlar içinde yerde kalmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

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Maç sırasında sahaya giren bir Universitatea Cluj taraftarının polis tarafından sahadan çıkarıldığı esnada şiddete uğradığı gerekçesiyle hareketlenen taraftarlar polise koltuk, taş ve bilimum yabancı madde atınca olaylar başlamıştı.

Yaşanan yoğun arbede ve polisle taraftarın çatışması güçlükle yatıştırılırken olay, ve polisin yaralanması gündeme damga vurmuştu.

Mahkeme 7 buçuk yıllık hapis cezasının yanı sıra Vidrean Ovidiu Traian’ı 18 bin Euro para cezasına da çarptırdı. Traian’ın temyize gitme hakkının bulunduğu belirtildi.