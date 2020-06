NFL Komisyoneri Roger Goodell’den protestolara destek… Peki Colin Kaepernick nerede?

NFL Komisyoneri Roger Goodell, ligin oyuncuları ırkçılık konusunda dinlemeyerek hata ettiklerini söyledi.

Bir video yayınlayan Goodell, “NFL olarak oyuncularımızı daha önce dinlemeyerek hata yaptığımızı kabul ediyoruz. Herkesi konuşması için cesaretlendiriyor ve barışçıl bir şekilde protestolarını yapmaları için davet ediyoruz. Siyahi hayatı önemlidir” diye konuştu.

Ayrıca ünlü iş adamı son aylarda beyazlar tarafından öldürülen siyahiler George Floyd, Breonna Taylor ve Ahmaud Arbery’nin ailelerine baş sağlığı ve taziye dileklerini gönderdi.

Bu konuda endişe sahibi olan ligdeki her oyuncuyla bireysel olarak görüşeceğini söyleyen Goodell, buna karşın Colin Kaepernick’ten hiç bahsetmedi.

We, the NFL, condemn racism and the systematic oppression of Black People. We, the NFL, admit we were wrong for not listening to NFL players earlier and encourage all to speak out and peacefully protest. We, the NFL, believe Black Lives Matter. #InspireChange pic.twitter.com/ENWQP8A0sv

— NFL (@NFL) June 5, 2020