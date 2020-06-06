NFL Komisyoneri Roger Goodell’den protestolara destek… Peki Colin Kaepernick nerede?

NFL Komisyoneri Roger Goodell, ligin oyuncuları ırkçılık konusunda dinlemeyerek hata ettiklerini söyledi.

Bir video yayınlayan Goodell, “NFL olarak oyuncularımızı daha önce dinlemeyerek hata yaptığımızı kabul ediyoruz. Herkesi konuşması için cesaretlendiriyor ve barışçıl bir şekilde protestolarını yapmaları için davet ediyoruz. Siyahi hayatı önemlidir” diye konuştu.

Ayrıca ünlü iş adamı son aylarda beyazlar tarafından öldürülen siyahiler George Floyd, Breonna Taylor ve Ahmaud Arbery’nin ailelerine baş sağlığı ve taziye dileklerini gönderdi.

Bu konuda endişe sahibi olan ligdeki her oyuncuyla bireysel olarak görüşeceğini söyleyen Goodell, buna karşın Colin Kaepernick’ten hiç bahsetmedi.

We, the NFL, condemn racism and the systematic oppression of Black People. We, the NFL, admit we were wrong for not listening to NFL players earlier and encourage all to speak out and peacefully protest. We, the NFL, believe Black Lives Matter. #InspireChange pic.twitter.com/ENWQP8A0sv — NFL (@NFL) June 5, 2020

Eski San Francisco 49ers oyun kurucusu Ağustos 2016’da ulusal marş sırasında diz üstüne çökerek, o günlerde Milwaukee’de siyahi genç Sylville Smith’in polis tarafından öldürülmesini protesto etmeye başlamıştı. Kaepernick kısa bir süre sonra 49ers’tan gönderildi ve 4 senedir profesyonel sporda yer alamıyor.

Birçokları bu sebeple Goodell’in açıklamalarını samimi bulmuyor. Ayrıca NFL’deki 32 takımın 30’unun beyaz milyarderlerden oluşması, ligin üstesinden gelmesi gereken bir diğer sorun olarak görülüyor.

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