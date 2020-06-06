Leipzig evinde istediğini alamadı!

Almanya Bundesliga’da 30. hafta karşılaşmasında Leipzig, Paderborn’u konuk etti. Red Bull Arena’da oynanan müsabaka, 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Leipzig’in golünü 27. dakikada Patrik Shick atarken, Paderborn’un golünü ise 90+2. dakikada Strohdiek kaydetti.

Leipzig’te savunma oyuncusu Upamecano 16. ve 27. dakikalarda gördüğü sarı kartlar nedeniyle oyundan ihraç edildi. Son 5 maçta 3. beraberliğini alan Leipzig, bu sonuçla 59 puana çıktı. Paderborn ise 20 puana yükseldi.

Leipzig, gelecek hafta Hoffenheim deplasmanına konuk olacak. Paderborn ise Werder Bremen’i ağırlayacak.