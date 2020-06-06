‘Jose Mourinho ve Cristiano Ronaldo’yu ayırmasak kavga edecekti’

Cristiano Ronaldo ve Jose Mourinho 2013-2016 yılları arasında üç sezon Real Madrid’de birlikte çalıştı ve ikili o dönem bir La Liga, bir de Copa del Rey şampiyonluğu elde etti.

Cristiano Ronaldo, Mourinho döneminde en verimli ve üretken günlerini geçirip 164 maçta 168 gol kaydederken zaman zaman da kavganın eşiğine gelmiş. Luka Modric o günlerle ilgili bir anısını anlattı ve Mourinho ile Ronaldo bir keresinde yumruk yumruğa kavga etmenin eşiğine geldiğini ancak araya oyuncular girince kavganın önlendiğini ifade etti.

Modric’in “My Game” (Benim Oyunum) adlı otobiyografisinde şu ifadeleri kullandı:

“Mourinho’nun tepkisine şaşırmıştım. Bir Copa del Rey maçında 2-0 öndeydik. Ronaldo üçüncü bölgede rakibi kovalamıyor diye Jose, deliye dönmüştü.

‘Ronaldo ağlamanın eşiğine geldi…’

İkili uzun süre sahada maç oynanırke tartıştı. Devre arasında soyunma odasına döndüğümüzde Ronaldo’yu çaresiz görmüştüm. Ağlamanın eşiğindeydi. ‘Elimden geleni yapıyorum ve beni eleştirmeye devam ediyor’ dedi.

Mourinho geldi ve oyundaki sorumlulukları üzerine Ronaldo’yu eleştirmeye başladı. İkisi de o kadar hararetlendi ki oyuncular araya girmese ciddi bir kavga çıkacaktı.”

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Yerelde alınan iki zafere rağmen Mourinho’nun Real’i o dönem ağırlıklı olarak Pep Guardiola’nın Barcelona’sının gölgesinde kalırken Portekizli teknik adamdan sonra Real, Ronaldo ve Modric; 2014, 2016, 2017 ve 2018’de Şampiyonlar Ligi’nde dört şampiyonluk elde etti.