Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan Nihat Özdemir’e flaş soru! İşte tüm yaşananlar…

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Ekonomist’e verdiği röportajda kullandığı ifadeler üzerine Fenerbahçe, 5 Haziran’da ardı ardına yapılan açıklamalarla Nihat Özdemir’e sert cevaplar verdi. Son olarak FBTV’ye konuşan Başkan Ali Koç, “Sayın Nihat Özdemir’e sormak istiyorum. 2010-11 sezonu şampiyonu kimdir? Bu soruyu cevaplamak için günlerce beklemeyin, alın telefonunuzu elinize yayınlayın bir açıklama. Deyin ki 2010-11 sezonu şampiyonu Fenerbahçe’dir, bunu hak etmiştir, FETÖ’nün tüm kumpaslarına rağmen şampiyon kimdir? Bunu söyleyebilir misiniz? O senenin şampiyonu kimdir?” dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Top çevirmeye gerek yok. Siz bizi hedef alıyorsunuz. Sizin gibi dost varken düşmana ne gerek var? Herkesi rahatlatmak açısından çok basit bir soru soruyorum. 2010-11 sezonu şampiyonu kimdir Sayın Nihat Özdemir?” sorusunu sorarken Nihat Özdemir’le herhangi bir platformda tartışmaya da hazır olduğunu söyledi.

Nihat Özdemir’in “2010-11 sezonunu yaşadık, 9 sezon geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık. Amatör liglerde de şikayetler geliyor, Etik Kurulumuz inceliyor. Bunlarla ilgili herhangi bir şey yakalayamadık ama yakaladığımız zaman meselenin üzerine gideriz. Biz görevimizin başındayız. Bu federasyon, gerçekten çok zor bir görev, inanılmaz zor bir görev. Aldığınız her karar, birilerinin hoşuna gidiyor, birilerine yarıyor gibi düşünüyorlar” şeklinde ifadelerinin üzerinden bir gün geçti ve ilk cevabı Fenerbahçe, kulübün paylaşım kanallarından yapılan bir açıklama ile verdi.

Açıklamada “TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün akşam saatlerinde tarihe ‘rezalet' olarak not edilen beyanatlarından sonra bu saate dek halen bir açıklama yapmamıştır. Konuyla ve bu şahısla ilgili Başkanımız ve Başkanvekilimiz bugün FBTV'de gerekli açıklamaları yapacaklardır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri yer aldı.

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Daha sonra önce Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, FBTV’de çok sert bir açıklama yaptı. Özsoy, “Talihsiz bir açıklama diyemiyoruz. Talihsiz olması için bilmeyerek, dil sürçmesi olursa denebilir. Neye hizmet ettiği belli olmayan, belki de kendince belli olan, çok kesimleri kahreden bir açıklama oldu. Şaşkınlıkla takip ettik. Dava arkadaşımız dediğimiz, yoldaş dediğimiz bir insanın böyle açıklama yapması akıllara durgunluk verici.

Nihat Bey, bunu kasıtlı ve bilinçli yapıyor. Düzeltme yapılmayacak kadar bilinçli ve kararlı yapılmasındandır. Taraftarlarımız ve camiamızın bize söylediği, bunun bir açıklaması, özrü olmaz. Nihat Bey şunu dürüstlükle açıklamalı. FETÖ'yü lanetlemelidir ve FETÖ illetinin neresindedir?

3 Temmuz, bizim kırmızı çizgimizdir. Olmazsa olmazımızdır. Birlikte sabahladığımız, mücadele verdiğimiz dönemler oldu. Hiç mi yüreği sızlamadı bunları söylerken. Onurlu bir şekilde gerekeni yapması lazım. Daha önceki dava arkadaşları için, Türkiye için bunu açıklamalı. Neredeyse 24 saat geçmiş, hiçbir açıklama yapmamış olması da bunun açıklamasıdır. Metris'in kapısında mücadele eden insanların emeğine saygısızlıktır.

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Kulüp üyelerinden büyük bir serzeniş var. Fenerbahçe, Türkiye'dir. Kongre üyesi olmayan insanlardan da çok telefon geliyor. 2011'den beri göz yaşı var, kan var, ter var. Fenerbahçemizin haklı davasında kimsenin böyle bir şey yapmasına göz yumamayız” ifadelerini kullandı. Semih Özsoy kendisine yöneltilen “Nihat Özdemir, Fenerbahçe'den ihraç edilecek mi?” sorusuna ‘”Yaptığı en büyük saygısızlık, haksızlık dava arkadaşlarına. Ne gerekiyorsa o yapılacaktır” cevabını verdi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise Semih Özsoy’a yanıt verdi. TFF’nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ekonomist Dergisi'nin instagram yayınında ‘Futbolda şike tartışmalarını bitirmek için nasıl bir strateji izleyeceksiniz?’ sorusuna verdiğim cevabın önce kamuoyu ve sosyal medyada, daha sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından amacından çok farklı olarak yorumlandığını maalesef üzülerek takip ettim.

Herkesin bildiği gibi 2010-2011 sezonunda birçok kulüple ilgili ‘şike tartışmaları’ olmuştur. Yayındaki sözlerimde herhangi bir kulübün veya kulüplerimizin ismi geçmemiş, imada bulunulmamıştır. Buna rağmen Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi tarafından konunun saptırılması asıl ‘rezalet'tir. Daha üzücü olan ise Fenerbahçe gibi güzide bir kulübümüzün ve köklü bir camianın bu anlayışla yönetilmesidir.

Türk futboluna ve Fenerbahçe Kulübü'ne, şu anda Fenerbahçe Başkanı ve Başkanvekili olan şahıslardan daha uzun yıllar hizmet etmiş olmak gurur madalyamdır. Adımı bir terör örgütü ile yan yana getirme cüretini gösteren Semih Özsoy'un şahsımla ilgili itham ve saldırılarını esefle kınıyor ve ayıplıyorum. Benim, yıllardır Türkiye'ye nasıl hizmet ettiğimi herkes biliyor.

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Fenerbahçe'ye nasıl hizmet ettiğimi ise, 2010-2011 sezonunda yönetici olan, şimdiki Başkan Ali Koç, ‘Nihat Özdemir'in Başkanlığında bu yönetim yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışmıştır’ diyerek özetlemiştir. Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye olan hizmetlerimi sorgulamak başkanvekili olan şahsın haddine değildir.

Göreve geldiklerinden bu yana sportif başarısızlıklarını sosyal medyanın yönlendirmesi ile örtmeye çalışanların bu tür açıklamalarına itibar edilmemesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum.”

Tartışmada şimdilik son sözü söyleyen isim ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oldu. Ali Koç, FBTV yayınına bağlanarak konuyu değerlendirdi ve çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Ali Koç’un sözleri:

“Böyle bir dönemde böyle bir konuyla gündemi meşgul etmek istemezdik. Ancak, koskoca camiaların liderleriyiz ve sorumluluklarımız var. Semih Özsoy bazı açıklamalar yaptı, kelimesi kelimesine arkasındayız. Biz Nihat Özdemir’in dünkü açıklamasından bugüne kadar bekledik. Özür dilemek bir erdemdir ama gelmedi. Nihat Bey’in bugünkü açıklamaları konuyu daha beter hale getirdi.

‘Allah’ın lütfu bir açıklama!’

Sayın Nihat Özdemir’e şahsım ve camiam adına teşekkür ediyorum çünkü tüm Fenerbahçeliler’in gerçeği görebilmesi açısından, Allah’ın lütfu diyebileceğim bir açıklamayla içindekileri dışa vurmuştur.

Nasıl bir niyete sahip olduğunu gözler önüne sermiştir. Bizleri bölmeye çalışan 3 Temmuz sürecinde sıkı sıkı kenetlenmiştik. 3 Temmuz’a yakın bir tarihte, 3 Temmuz’la ilgili yaptığı bir açıklamayla bizi kenetledi. Bir TFF Başkanı bu söylemlerde, bu konularda, bu gibi sözler sarf etmiştir. Düşünebiliyor musunuz? Düzeltmedi, tam tersi bir istikamette gitti. 3 Temmuz 2011’de başlayarak yapılan saldırı ve kurulan tuzaklar artık alenen ortaya çıkmıştır.

Bu sözleri, Fenerbahçe’ye uzun yıllar üst düzey yönetici olarak hizmet etmiş biri bu sözleri söyleyebiliyor. Bunlar çok manidar. Asıl rezaletin konuyu bizim saptırmamıza bağlıyor, demek ki biz saptırıyoruz ve fırsatçıyız, Peki taraftarlarımız, kongre üyelerimiz, rakip taraftarlar ne olacak? Onlar da farklı anlamamışlar.

Zamanlama da çok manidar. Liglerin başlamasına 1 hafta kala sanki bir kaos ortamı yaratılmak isteniyor. Bu konuyla ilgili 3 Temmuz davaları var gelecek ay, 2 çok önemli davamız var. Mahkemelerden önce bu sözlerin edilmiş olmasını manidar buluyorum.

‘Aziz Yıldırım da tez zamanda konuşacaktır’

Bu sözler sadece Fenerbahçe camiasına değil, o zaman çok büyük bir mücadele veren kulübümüzün liderliğini yapan Sayın Aziz Yıldırım’a da yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Eminim ki Başkanımız Aziz Yıldırım da tez zamanda konuşacaktır. Çok tepki olduğunu biliyorum. İki yönde tepki var. Biri, TFF’den istifa etmesi yönünde, diğeri ise kulüp üyeliğinden ihraç edilmesi yönünde. İstifa, kişisel bir müessesedir. İstifa için iradeye sahip olması gerekiyor.

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Ben Sayın Başkanın manevra alanının kısıtlı olduğunu söylemiştim. Kulüp üyeliğinden ihraç ise, gelen yoğun talepler sonrasında ilgili kurullar ve Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilecektir.

Bir kurumdaki üyelikten atılma onur kırıcı, üzgünlüğe sebep olan bir unsurdur. İhraç edilmenin Nihat Özdemir’i üzeceğini düşünmüyorum, hatta bazı kesimlere şirin görünmek adına sevindirebileceğini de düşünüyorum. Fenerbahçe’yi özümsememiş biri için çok da bir şey fark edeceğini düşünmüyorum. Hatta mükafat bile olarak görülebilir.

Fenerbahçe hiçbir zaman yalnız değildir. Bu camianın her bir ferdi, bu camiayı korumak için her şeyi yapmaya hazırdır. Fenerbahçelilerden ne kadar tepki alıyorsam o kadar doğru yoldayım diye bir açıklaması oldu. Bu vicdana ve adaletin doğasına ters gelen bir mevzudur. F.Bahçe’yle ilgili aldığı kararlarla aslında kendisinin ne kadar adaletli bir TFF Başkanı olduğunu söylemeye çalışıyor.

Bizim neler yaşadığımızı kamuoyu biliyor. Bizim başarısızlığımızda bilhassa sizin de payınız var. Herhangi bir takımın başarı dengesine ilişkin yaptığı açıklamalar daha önce de yaşandı. Dünyanın herhangi bir yerinde hiçbir yöneticinin işi değildir bu. Bunu da aslında bir ‘norm’ haline getiriyor. Bunu yapmaya da devam ediyor.

‘2010-11 şampiyonu kimdir’

Sayın Nihat Özdemir’e sormak istiyorum. 2010-11 sezonu şampiyonu kimdir? Bu soruyu cevaplamak için günlerce beklemeyin, alın telefonunuzu elinize yayınlayın bir açıklama. Deyin ki 2010-11 sezonu şampiyonu Fenerbahçe’dir, bunu hak etmiştir, FETÖ’nün tüm kumpaslarına rağmen şampiyon kimdir? Bunu söyleyebilir misiniz? O senenin şampiyonu kimdir?

Top çevirmeye gerek yok. Siz bizi hedef alıyorsunuz. Sizin gibi dost varken düşmana ne gerek var? Herkesi rahatlatmak açısından çok basit bir soru soruyorum. 2010-11 sezonu şampiyonu kimdir Sayın Nihat Özdemir?

İstediğiniz her platformda sizinle bu konuları tartışmaya hazır olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Sizinle her ortamda bunu konuşmak, değerlendirmek isteriz. Ben bir konuşursam şöyle olur böyle olur demiştiniz, hodri meydan diyoruz. Ne istiyorsanız söyleyin. Yıllarca Fenerbahçe’ye hizmet ettiniz, inşallah bir daha hizmet etmezsiniz. Nihat Bey’in kulübümüzden ihraç edilmesi için süreci başlatacağız.”

Hatırlanacağı üzere Nihat Özdemir, “2010-11 sezonunu yaşadık, 9 sezon geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık. Amatör liglerde de şikayetler geliyor, Etik Kurulumuz inceliyor. Bunlarla ilgili herhangi bir şey yakalayamadık ama yakaladığımız zaman meselenin üzerine gideriz. Biz görevimizin başındayız. Bu federasyon, gerçekten çok zor bir görev, inanılmaz zor bir görev. Aldığınız her karar, birilerinin hoşuna gidiyor, birilerine yarıyor gibi düşünüyorlar” ifadelerini kullanmıştı.