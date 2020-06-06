Emre Can Dortmund’a can verdi!

Bundesliga’nın 30. haftasında Dortmund, evinde Hertha Berlin ile karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park’ta oynanan mücadeleyi Dortmund 1-0’lık skorla kazandı.

Dortmund’a galibiyeti getiren gol, 58. dakikada Türk asıllı, Almanya Milli Takımı forması giyen Emre Can’dan geldi. Bu sonucun ardından son 9 maçtaki 8. galibiyetini alan Dortmund, 63 puana yükseldi ve Bayern Münih’in 7 puan gerisinde, 2. sırada kaldı. UEFA Kupası bileti almak için mücadele veren Hertha Berlin ise 6 maç sonra yenildi ve 38 puanla 9. sırada kaldı.

Bundesliga’nın 31. haftasında Bayern Münih evinde konuk ettiği Mönchengladbach’ı mağlup eder, Dortmund ise deplasmanda Düsseldorf’a mağlup olursa, Bayern Münih 3 hafta kala üst üste 8. şampiyonluğunu ilan edecek.