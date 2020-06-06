Bayern Münih’den rekorlarla gelen müthiş galibiyet!

Almanya Bundesliga’da 30. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen, lider Bayern Münih’i Bay Arena’da ağırladı. Ev sahini Leverkusen’in öne geçtiği maçı, Bayern Münih 4-2 kazandı.

Bayern Münih’e galibiyeti getiren goller, 27. dakikada Coman, 42. dakikada Goretzka, 45. dakikada Gnabry ve 66. dakikada Lewandowski’den geldi. Leverkusen’in sayılarını ise 10. dakikada Alario ve 89. dakikada Wirtz kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 9. galibiyetini alan ve puanını 70 yapan Bayern Münih, şampiyonluk yolunda kritik bir adım daha atmış oldu.

LEWANDOWSKİ VE MÜLLER’DEN REKOR

Bayern’in makinesi Robert Lewandowski, bu sezon 38 maçta 44 gole ulaştı ve kariyer rekorunu kırdı.

Bayern Münih’in efsaneleri arasına giren Thomas Müller, bu sezon Bundesliga’da 20. asistini yaptı ve Kevin De Bruyne’nin 2014/15, Wolfsburg’daki rekorunu egale etti. Öte yandan 348. maçına çıkan Alman oyuncu, gördüğü sarı kartla kariyerinde ilk kez sarı kart cezalısı durumuna düştü.