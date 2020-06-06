Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ‘Topuklu Efe’ Özlem Çerçioğlu, SÖZCÜ HaftaSonu’na konuştu

SÖZCÜ HaftaSonu – Bahadır Çokişler / “Spor sayfasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ne işi var” diye sorabilirsiniz. Yanıtı şu: Eski bir hentbolcu ve ‘Aydın'ın Sultanları'nın idolü… ‘Topuklu Efe' lakaplı Özlem Çerçioğlu, spora destek veren bir başkan.

Bir de şu var: Hemşehrim, köylüm, Çakırbeyli'den komşum. Verdiği sözleri tuttu ve halkın sevgilisi haline geldi. Bir Aydınlı olarak gurur duyulan işlere imza atıyor. Topuklu Efe, SÖZCÜ HaftaSonu'na Aydın'ın sportif yüzünü anlattı…

Spora ilgi ile başlayalım.

Ortaokul ve lise yıllarımda hentbol oynadım.

Neden futboldan çekildiniz? Aydınspor en üst ligde oynamış ve başarılı sonuçlar almıştı.

Tamamen çekilmedik. Aydın Büyükşehir Belediyespor altyapısı olarak çok önemli bir yerdeyiz. 500'e yakın çocuğumuz sadece futbol okullarımızda eğitim görüyor. Kendi özkaynaklarımıza gereken yatırımı yapıp futbolda da söz sahibi olmaya devam edeceğiz.

Kayserispor Başkanı bir kadın. Sizin de böyle bir düşünceniz var mı?

Kulüp başkanlığı gibi bir hevesim hiç olmadı. Ben Aydın'daki 140 kulübün başkanıyım ve Aydın'ı bir spor kenti yapmak için hepsiyle uyum içinde çalışıyorum.

Belediyelerin farklı branşlarda takımları var. Neden kadın voleybolu?

Çok farklı branşlarımız var. Spora ve sporcuya yatırım yapan bir belediyeyiz: Futbol, basketbol, erkek voleybol, masa tenisi, yüzme, jimnastik, badminton, satranç, bisiklet, halter, bowling, dart, halk oyunları, okçuluk, briç, bilardo, atıcılık, bedensel engelliler, görme engelliler, hentbol, eskrim, tekvando, boks, kick boks ve kürek. Dünya çapında başarılar kazanan sporcularımız var. Ama Sultanlar Ligi'nde olmasından dolayı en çok ses getiren takım ‘Aydın'ın Sultanları' oldu.

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Takımın Bursa'dan devralınma sürecini anlatır mısınız?

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Bey göreve geldiğinde kadın voleybol takımına yatırım yapmak istemediğini öğrendik. Federasyondan aradılar. Aydın'da uluslararası çapta plaj voleybolu etkinlikleri yapıyoruz. Altyapımızda bir voleybol tutkusu olduğunu biliyorduk. Bursa'nın takımını tüm yarışmacı haklarıyla birlikte satın aldık. Şehirdeki heyecanı siz de görüyorsunuz. Seyircilerimizin maçlara gösterdiği ilgiyle geçen yılın gişe hasılatı şampiyonu olduk. Tüm maçlarımızı tamamen dolu tribünlere oynuyoruz. Bu durumdan Aydınlı vatandaşlarımız da biz de çok mutluyuz.

Aydın tarım ve turizm cenneti. Halkın voleybol takımına ilgisi nasıl?

Evet, doğrudur. Aydın tarımın başkenti. Turizmde de ülke genelinde lokomotif olma görevimiz var. Her yıl Kuşadası'nda gerçekleştirdiğimiz uluslararası bir turnuvamız var. Birçok kulüp davet edilmeyi bekliyor. Spor ve turizm birbirine sinerji veriyor. Oyuncularımız caddede, sokakta, alışveriş merkezlerinde Aydınlıların yoğun ilgisinden dolayı rahat yürüyemiyor. Tesislerimiz yeterli, sürekli geliştirip yeniliyoruz ve sayılarını arttırıyoruz.

Dünyanın en güçlü kadın voleybol liginde Aydın'ın bir temsilcisi var. Rekabeti nasıl yorumlarsınız?

Sporda rekabet çok güzel bir olgu. Dünyanın en güçlü liginde dünyanın en iyi oyuncularını Aydın'ın takımıyla, Aydın seyircisinin önünde oynarken görmek gurur verici. Aydın'a gelen tüm misafir takımların dolu tribünler karşısında oynamaktan çok mutlu olduklarını düşünüyorum. Çekişmeli bir maçtan sonra hele de galip geldiysek, o hafta Aydın'da çok keyifli geçiyor.

Bugüne kadar en çok heyecanlandığınız maç?

Challenge Cup'ta Beşiktaş'ı elediğimiz maçtı diyebilirim. İlk maç İstanbul'da 3-1 bitmişti. Kendi sahamızda 3-0 kazanmış ve maç altın sete kalmıştı. Altın seti kazanıp Beşiktaş'ı eledik.

Takım ilk yılında Avrupa'da final oynamıştı.

Sadece benim için değil tüm Aydın için müthiş bir duyguydu. Çünkü Aydın ilk kez takım sporlarında Avrupa'da temsil ediliyordu. Belçika, Yunanistan ve Slovenya takımlarını eledikten sonra finalde İtalyan Monza ile karşılaştık. Avrupa'daki heyecanı sevdik ve devamını getirip Aydın'a yakışan başarıları elde etmek istiyoruz.

‘BAŞARILARIN YAŞATTIĞI MUTLULUĞU SEVDİK’

“Mütevazı bütçemizle en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İlk 2 yılımızda güzel şeyler yapmışız ki birçok dünya yıldızının tercih ettiği bir takım haline geldik. Daha büyük hedeflerimiz var. Dediğim gibi, başarıların yaşattığı mutluluğu sevdik. Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarının yaşanması, seyircinin de bizim de sporcularımızın da isteği.”

‘MERYEM BOZ’UN YERİ AYRI’

“Oyuncu ve teknik ekip… Hepsini çok seviyorum. Bizce hepsi çok özel ve takıma katkıları üst seviye. Ancak takım kaptanımız Meryem Boz'un hem milli takımdaki performansı hem de takıma katkılarından dolayı özel bir yeri olduğunu söylemeliyim.”

‘SOYUNMA ODASINA GİRİLMEZ!’

“Soyunma odasına girme gibi bir alışkanlığım yok. Orası sporcuların ve teknik ekibin mahrem yeridir, girilmez!”

‘AMATÖRLERİN İŞİ ZOR’

“Belediyeler olmasa özellikle amatör kulüplerin ve branşların işleri çok zor. Biz maddi-manevi tüm kulüplerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.”