Trabzonspor’a verilen men kararında kafa karıştıran detaylar

Süper Lig'in yeniden başlamasına az bir vakit kala Trabzonspor önceki gün büyük bir şok yaşadı. UEFA, 5 Temmuz 2019'da yapılan anlaşmaya uymadığını belirttiği bordo-mavilileri bir sezon Avrupa kupalarından men etti. Sözcü, 2016'da başlayan sürecin nasıl buraya geldiğini araştırdı.

İşte detaylar:

Trabzonspor, 20 Mayıs 2016'da UEFA ile FFP anlaşması yapıyor. Denk bütçe sözü veren kulüp, 2016-17'de 20 milyon Euro, 2017-18'de 10 milyon Euro, 2018-19'da ise 5 milyon Euro maksimum açık vereceğini taahhüt ediyor.

ÖNCE ŞARTLI CEZA VERİLDİ

UEFA, 17 Mayıs 2019'da Trabzonspor'un FFP anlaşmasına uymadığını duyuruyor. Kulüp; TBB anlaşması, TFF mali izleme düzenlemesinin sağlanması ve 31 Mayıs 2019 itibari ile denk hesap sonucunun 5 milyon Euro'yu aşmaması şartıyla Avrupa kupalarına dahil ediyor. UEFA, bu üç madde gerçekleştirilmezse Trabzonspor'un 2 yıl içerisinde katılım hakkı elde edeceği ilk turnuvadan men edilmesini öneriyor.

AĞAOĞLU: SORUN KALMADI

Başkan Ahmet Ağaoğlu, aynı gün bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, sorunun kalmadığını açıklıyor. Ağaoğlu, “UEFA, Avrupa'ya katılmamıza izin veriyor ama 3 şartı var. 15 Ekim'e kadar süre verildi. Biz üç şartı da yerine getirdik. Artık sıkıntı kalmadı” ifadelerini kullanıyor.

BÜTÇE SINIRI MI AŞILDI?

Gelinen noktada Trabzonspor'un ceza alması kafaları karıştırdı. Kulüp, üç maddelik anlaşmanın ilk iki maddesi olan TBB sözleşmesi imzalanması ve TFF izlemesine uymuş; 1 Haziran 2019-29 Şubat 2020 arasında 23 milyon TL kâr açıklamıştı. Akla yatkın sonuç, Trabzonspor'un 5 milyon Euro bütçe açığı sınırını aştığı. UEFA'nın değerlendirme hatası yapmış olabileceği de belirtiliyor.

“BU KARAR CAS’TAN DÖNER”

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA kararına dair bir toplantı düzenledi. 18 sayfalık gerekçeli kararın değerlendirmesini yaptıklarını belirten Ağaoğlu, “Verilen cezanın tamamen bir yanlış veya eksik değerlendirmeden kaynaklandığı kanısına vardık” dedi. Bordo-mavililerin başkanı, “Şampiyon olmak futbolcularımız ve teknik heyetimizin görevi, onları Şampiyonlar Ligi'ne götürmek de bizim görevimiz. Bu kararın CAS'tan döneceğine olan inancımız tam” diye konuştu.

‘FAIR VALUE’ SORUNU MU?

UEFA, kulüplerin FFP denetlemesini aşmak için sponsorluk gelirlerini yüksek, oyuncu maaşları ve bonservislerini ise düşük bildirmesini istemiyor. Buna ‘Fair Value' (Adil Değer) deniyor. Trabzonspor, yarım sezon için devre arasında kiraladığı Manuel Da Costa'ya 40 bin Euro, Bilal Başacıkoğlu'na 162 bin TL, Manoel'e 400 bin Euro, Guilherme'ye de 450 bin Euro ödeneceğini açıklamıştı. Bu rakamları UEFA'nın gerçekçi bulmadığı iddialar arasında.

ÖZDEMİR: BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Trabzonspor'a verilen cezayı değerlendirdi. Özdemir, “Bu kararın bozulması için Trabzonspor ile beraber mücadele edeceğiz. Bu olay sadece Trabzonspor'un değil, Türk futbolunun ve federasyonumuzun da bir sorunudur” ifadelerini kullandı.