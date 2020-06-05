Tokyo Olimpiyatları sadeleştirilecek

Bir Tokyo 2020 yönetim kurulu üyesi corono salgınının dikkatle takip edildiğini ve bu şekilde olimpiyatların yapılıp yapılmayacağı konusunda karar vereceklerini açıkladı.

Kyodo News’un haberine göre, kuruldaki altı kişiden biri olan Toshiaki Endo’nun yaptığı açıklamayla ilk kez dev organizasyonun ne zaman yapılacağı resmi ağız tarafında gündeme geldi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Japonya hükümeti, Mart ayında eşi görülmemiş bir karar alarak 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları’nın ertelendiğini açıklamıştı.

Olimpiyatla ilgili bir başka açıklama Tokyo Valisi Yuriko Koike’den geldi. Koike oyunların sadeleştirileceğini söyledi. Bu şekilde hem giderler azaltılacak hem de izleyenlerin ve katılımcıları sağlığı korunacak. Yerel yayıncı olan NHK da aynı görüşü paylaşıyor. Kurumdan yapılan açıklamada, “Bu süreçte enfeksiyon riski devam ederken bir sene kala etkinlikler düzenlemeyi riskli buluyoruz” denildi.

Geçtiğimiz sene, geri sayım için yapılan etkinliklerde madalyalar tanıtılmış ve bu etkinliğe IOC Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe de katılmıştı.