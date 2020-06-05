SON DAKiKA | Semih Özsoy’dan Nihat Özdemir ile ilgili flaş ihraç açıklaması!

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, kulüp televizyonunda TFF Başkanı Nihat özdemir’in dün yapmış olduğu açıklamaların ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Nihat Özdemir’in açıklamaları…

“Talihsiz bir açıklama diyemiyoruz. Talihsiz olması için bilmeyerek, dil sürçmesi olursa denebilir. Neye hizmet ettiği belli olmayan, belki de kendince belli olan, çok kesimleri kahreden bir açıklama oldu. Şaşkınlıkla takip ettik. Dava arkadaşımız dediğimiz, yoldaş dediğimiz bir insanın böyle açıklama yapması akıllara durgunluk verici.

Nihat Bey, bunu kasıtlı ve bilinçli yapıyor. Düzeltme yapılmayacak kadar bilinçli ve kararlı yapılmasındandır. Taraftarlarımız ve camiamızın bize söylediği, bunun bir açıklaması, özrü olmaz. Nihat Bey şunu dürüstlükle açıklamalı. FETÖ’yü lanetlemelidir ve FETÖ illetinin neresindedir?

3 Temmuz, bizim kırmızı çizgimizdir. Olmazsa olmazımızdır. Birlikte sabahladığımız, mücadele verdiğimiz dönemler oldu. Hiç mi yüreği sızlamadı bunları söylerken. Onurlu bir şekilde gerekeni yapması lazım. Daha önceki dava arkadaşları için, Türkiye için bunu açıklamalı. Neredeyse 24 saat geçmiş, hiçbir açıklama yapmamış olması da bunun açıklamasıdır. Metris’in kapısında mücadele eden insanların emeğine saygısızlıktır.

Kulüp üyelerinden büyük bir serzeniş var. Fenerbahçe, Türkiye’dir. Kongre üyesi olmayan insanlardan da çok telefon geliyor. 2011’den beri göz yaşı var, kan var, ter var. Fenerbahçemizin haklı davasında kimsenin böyle bir şey yapmasına göz yumamayız.”

Semih Özsoy kendisine yöneltilen ‘Nihat Özdemir, Fenerbahçe’den ihraç edilecek mi?’ sorusuna ‘Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy: “Yaptığı en büyük saygısızlık, haksızlık dava arkadaşlarına. Ne gerekiyorsa o yapılacaktır.’ cevabını verdi.