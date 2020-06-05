SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

SON DAKİKA | Fenerbahçe’den çok sert açıklama! ‘Yazıklar olsun Nihat Özdemir!’

Son dakika... Fenerbahçe, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in dün yaptığı açıklamalar sonrası resmi internet sitesinden çok sert bir açıklama yayınladı.

17:14 -
Haberler Fenerbahçe
SON DAKİKA | Fenerbahçe’den çok sert açıklama! ‘Yazıklar olsun Nihat Özdemir!’

Fenerbahçe, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in röportajı sonrası resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.

 

İşte Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklama….

“Tarih: 5 Haziran, Saat 17.00

TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün akşam saatlerinde tarihe ‘rezalet’ olarak not edilen beyanatlarından sonra bu saate dek halen bir açıklama yapmamıştır.

Konuyla ve bu şahısla ilgili Başkanımız ve Başkanvekilimiz bugün FBTV’de gerekli açıklamaları yapacaklardır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”

İLGİLİ HABER Nihat Özdemir: `Trabzonspor için mücadele edeceğiz` Nihat Özdemir: `Trabzonspor için mücadele edeceğiz`

Fenerbahçe
Son güncelleme: 17:24 05.06.2020