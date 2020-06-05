Sergen Yalçın’dan futbolculara ‘hücum’ emri!

Bu sezon 26 maçta attığı 40 golle, Süper Lig'deki ilk 7 takım arasında en az skor üreten ekip olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu sorunu çözmek için harekete geçti.

Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Aydın’ın haberine göre; genç hoca, kalan 8 haftada kayıp istemediği futbolcularından daha fazla golü düşünmelerini talep etti.

Antrenmanlarda özellikle duran top ve kanat organizasyonlarını geliştirmek için oyuncularını çalıştıran Yalçın'ın, “Hücumda hata istemiyorum. Herkes sorumluluk alacak. En hızlı şekilde rakip kaleye gidilecek” dediği bildirildi.

Beşiktaş'ın hocasının duran toplar için antrenmanlarda Ljajic'i bizzat çalıştırdığı da öğrenildi.

MARRONE PESTİLLERİ ÇIKARIYOR

Son dönemde antrenmanların ağırlaştığı siyah-beyazlılarda fiziksel performans antrenörü Stefano Marrone, futbolcuların adeta pestilini çıkarıyor.

56 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, kilo problemi bulunan ve uzun süre çalışmayan oyuncuların Antalyaspor karşılaşmasına kadar hazır olacağı konusunda Teknik Direktör Sergen Yalçın'a kapsamlı bir rapor sundu.