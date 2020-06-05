SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu’ndan açıklama! ‘Yer ile gök bir araya gelse hakikat değişmez’

Fenerbahçe Kulübü'nün eski yönetim kurulu üyeleri Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarının ardından ortak bir açıklama yaptı.

19:47 -
Haberler Fenerbahçe
Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu’ndan açıklama! ‘Yer ile gök bir araya gelse hakikat değişmez’

TFF Başkanı Özdemir’in 2010-2011 sezonuyla ilgili sözleri sonrasında Şekip Mosturoğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ikili, “Yer ile gök bir araya gelse hakikat değişmez” ifadelerini kullandı.

Mosturoğlu ve Ekşioğlu’nun ortak açıklaması şu şekilde: “Yoldaşlık iki kalp ve aklın bir olmasıdır. Özgürlüğümüzden vazgeçtiğimiz bu yolda, ‘Ölmek var, dönmek yok” şiarıyla yürüdüğümüzü hatırlatmak isteriz. Yer ile gök bir araya gelse hakikat değişmez, hiç kimse ve hiçbir şey, uğruna mücadele ettiğimiz hakikatleri değiştiremez.”

İLGİLİ HABER SON DAKİKA | Nihat Özdemir`den Fenerbahçe`ye yanıt! SON DAKİKA | Nihat Özdemir`den Fenerbahçe`ye yanıt!

Fenerbahçe İlhan Ekşioğlu nihat özdemir şekip mosturoğlu