Premier League’de geri dönüş fikstürü açıklandı! Liverpool derbiyle dönüyor…

Premier League, corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen sezona geri dönüşün ilk üç haftasının programı resmi kanallarından paylaştı. Buna göre 17 Haziran Çarşamba günü oynanacak iki maç ile heyecan yeniden başlayacak. Aston Villa, Sheffield United’ı; daha sonra ise Manchester City, dev maçta Arsenal’ı konuk edecek.

Ligde 25 puan farkla lider konumda olan ve iki galibiyet alırsa rakiplerine bakmaksızın 30 yıl aradan sonra ilk şampiyonluğunu ilan edecek olan Liverpool ise derbi karşılaşmasında 21 Haziran Pazar günü Everton’a konuk olacak.

Arsenal, deplasmanda City’yi yenerse…

Ancak Arsenal, deplasmanda City’yi mağlup etmeyi başarırsa derbi çok kritik bir hal alacak. Arsenal’ın City’yi yenmesi halinde Liverpool, derbide rakibini devirirse, 30 yıl sonra gelen ilk şampiyonluğu ezeli rakibi Everton’ın sahasında ilan etmiş olacak!

Açılış haftasının dikkat çeken maçlarından bir diğeri ise Londra’da oynanacak. 19 Haziran Cuma günü Tottenham Hotspur, Manchester United’ı ağırlayacak. Jose Mourinho, eski takımı United’ı konuk edecek.

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Bununla birlikte City – Arsenal maçından öne çıkan bir başka detay da Pep Guardiola’nın yardımcısı konumundayken Arsenal’in başına geçen Mikel Arteta, Pep’e karşı ilk sınavını, Etihad Stadium’da verecek olması olarak dikkat çekiyor.

Ayrıca 17-22 Haziran tarihleri arasındaki ilk maç haftasında Manchester City, Arsenal, Sheffield United ve Aston Villa çift maç yapacak. Tüm maçlar seyircisiz oynanacak. İşte fikstür:

17 Haziran

Aston Villa – Sheffield United

Manchester City – Arsenal

19 Haziran

Norwich City – Southampton

Tottenham Hotspur – Manchester United

20 Haziran

Watford – Leicester City

Brighton & Hove Albion – Arsenal

West Ham United – Wolverhampton Wanderers

Bournemouth – Crystal Palace

21 Haziran

Newcastle United – Sheffield United

Aston Villa – Chelsea

Everton – Liverpool

22 Haziran

Manchester City – Burnley

23 Haziran

Leicester City – Brighton & Hove Albion

Tottenham Hotspur – West Ham United

24 Haziran

Manchester United – Sheffield United

Newcastle United – Aston Villa

Norwich City – Everton

Wolverhampton Wanderers – Bournemouth

Liverpool – Crystal Palace

25 Haziran

Burnley – Watford

Southampton – Arsenal

Chelsea – Manchester City

27 Haziran

Aston Villa – Wolverhampton Wanderers

28 Haziran

Watford – Southampton

29 Haziran

Crystal Palace – Burnley

30 Haziran

Brighton & Hove Albion – Manchester United

1 Temmuz

Arsenal – Norwich City

Bournemouth – Newcastle United

Everton – Leicester City

West Ham United – Chelsea

2 Temmuz

Sheffield United – Tottenham Hotspur

Manchester City – Liverpool