Premier League’de geri dönüş fikstürü açıklandı! Liverpool derbiyle dönüyor…

Premier League, corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen sezona geri dönüşün ilk üç haftasının programı resmi kanallarından paylaştı. Buna göre 17 Haziran Çarşamba günü oynanacak iki maç ile heyecan yeniden başlayacak. Aston Villa, Sheffield United’ı; daha sonra ise Manchester City, dev maçta Arsenal’ı konuk edecek.
Ligde 25 puan farkla lider konumda olan ve iki galibiyet alırsa rakiplerine bakmaksızın 30 yıl aradan sonra ilk şampiyonluğunu ilan edecek olan Liverpool ise derbi karşılaşmasında 21 Haziran Pazar günü Everton’a konuk olacak.
Ancak Arsenal, deplasmanda City’yi mağlup etmeyi başarırsa derbi çok kritik bir hal alacak. Arsenal’ın City’yi yenmesi halinde Liverpool, derbide rakibini devirirse, 30 yıl sonra gelen ilk şampiyonluğu ezeli rakibi Everton’ın sahasında ilan etmiş olacak!
Açılış haftasının dikkat çeken maçlarından bir diğeri ise Londra’da oynanacak. 19 Haziran Cuma günü Tottenham Hotspur, Manchester United’ı ağırlayacak. Jose Mourinho, eski takımı United’ı konuk edecek.
Bununla birlikte City – Arsenal maçından öne çıkan bir başka detay da Pep Guardiola’nın yardımcısı konumundayken Arsenal’in başına geçen Mikel Arteta, Pep’e karşı ilk sınavını, Etihad Stadium’da verecek olması olarak dikkat çekiyor.
Ayrıca 17-22 Haziran tarihleri arasındaki ilk maç haftasında Manchester City, Arsenal, Sheffield United ve Aston Villa çift maç yapacak. Tüm maçlar seyircisiz oynanacak. İşte fikstür:
17 Haziran
Aston Villa – Sheffield United
Manchester City – Arsenal
19 Haziran
Norwich City – Southampton
Tottenham Hotspur – Manchester United
20 Haziran
Watford – Leicester City
Brighton & Hove Albion – Arsenal
West Ham United – Wolverhampton Wanderers
Bournemouth – Crystal Palace
21 Haziran
Newcastle United – Sheffield United
Aston Villa – Chelsea
Everton – Liverpool
22 Haziran
Manchester City – Burnley
23 Haziran
Leicester City – Brighton & Hove Albion
Tottenham Hotspur – West Ham United
24 Haziran
Manchester United – Sheffield United
Newcastle United – Aston Villa
Norwich City – Everton
Wolverhampton Wanderers – Bournemouth
Liverpool – Crystal Palace
25 Haziran
Burnley – Watford
Southampton – Arsenal
Chelsea – Manchester City
27 Haziran
Aston Villa – Wolverhampton Wanderers
28 Haziran
Watford – Southampton
29 Haziran
Crystal Palace – Burnley
30 Haziran
Brighton & Hove Albion – Manchester United
1 Temmuz
Arsenal – Norwich City
Bournemouth – Newcastle United
Everton – Leicester City
West Ham United – Chelsea
2 Temmuz
Sheffield United – Tottenham Hotspur
Manchester City – Liverpool